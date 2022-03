Porto Alegre Secretaria Saúde faz ações contra a dengue em quatro bairros de Porto Alegre nesta terça

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Porto Alegre já contabiliza 243 casos confirmados de dengue em 2022, sendo 236 contraídos na cidade. Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre já contabiliza 243 casos confirmados de dengue em 2022, sendo 236 contraídos na cidade. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza ações de controle ambiental para diminuir o risco de transmissão do vírus da dengue em Porto Alegre. Nesta terça-feira (22), das 8h30 às 17h, equipes da Diretoria de Vigilância em Saúde estarão nos bairros Jardim Carvalho, Vila Nova, Passo das Pedras e Partenon, neste último com bloqueio químico e aplicação de inseticida (confira o cronograma abaixo). A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti.

Porto Alegre já contabiliza 243 casos confirmados de dengue em 2022, sendo 236 contraídos na cidade. Em todo o ano passado, foram 83 registros. Os casos são registrados em todas as regiões, com prevalência nos Distritos Sanitários Leste e Centro Sul, com 128 e 46 casos, respectivamente. Os dados podem ser conferidos em tempo real neste link.

Nesses locais, agentes de combate a endemias orientam a população diante da circulação viral, fazem busca ativa de outros casos suspeitos da doença ou de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, além da remoção mecânica de criadouros de mosquitos. Ao identificarem focos irregulares de lixo, as equipes notificam o proprietário do imóvel ou o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), conforme a situação.

“Neste momento, é fundamental o olhar de cada pessoa, pois pequenos recipientes deixados ao ar livre acabam se transformando em criadouros do mosquito”, alerta o diretor de Vigilância em Saúde, Fernando Ritter.

Os ovos não são postos na água, e sim na borda de recipientes – como latas e garrafas, pneus, calhas, caixas d’água descobertas, pratos de vasos de plantas ou qualquer outro que possa servir para armazenamento -, milímetros acima do nível da água. Quando chove, o nível da água sobe e entra em contato com os ovos, que eclodem em pouco mais de 30 minutos. Em um período que varia entre cinco e sete dias, a larva passa por quatro fases até dar origem a um novo mosquito.

Cronograma de ações da semana, das 8h30 às 17h:

Terça-feira (22) – Bairros Jardim Carvalho (toda semana), Vila Nova, Passo das Pedras e Partenon (pulverização)

Quarta-feira (23) – Bairros Partenon (imediações da Cristiano Fisher, Ivo Janson e Ceres) e Cavalhada (imediações da Mario Tota e Nelson Pulgatti)

Quinta-feira (24)- Bairros Ipanema (próximo à rua Tito Marques e rua Conselheiro Xavier da Costa) e Bom Jesus (próximo à Nossa Senhora de Fátima e José Volkmer)

Confira como deixar sua casa livre do mosquito da dengue:

No pátio ou área externa

– Verifique os vasos de plantas, retirando os pratinhos. Passe esponja para limpar os ovos que podem ficar aderidos.

– Bromélias e outras plantas que podem acumular água: revise semanalmente e remova a água sempre que possível (se estiverem em vasos, vire de cabeça para baixo). Nas plantas no solo, dê um jato de água nas folhas para remover larvas que tenham se desenvolvido no encaixe das folhas.

– Veja se tem materiais em uso e que possam acumular ou estejam com água (baldes, potes, garrafas): secar, tampar ou colocar em local coberto. Caixas d’água, tonéis ou recipientes para armazenamento de água da chuva: manter tampados sem frestas ou colocar tela milimétrica para cobrir.

– Recolha o material que poderá ser descartado (latinhas, embalagens plásticas, vidros, garrafas PET, etc.) e coloque em saco plástico para a coleta seletiva de lixo do DMLU.

No seu imóvel

– Veja se a calha está desimpedida, removendo folhas e outros materiais que possam impedir o escoamento adequado da água.

– Ralos, especialmente de águas de chuva: verifique se estão com água em período seco; nesse caso, coloque tela milimétrica ou adicione água sanitária no ralo semanalmente.

– Piscinas plásticas pequenas: devem ser periodicamente esvaziadas ou serem tratadas com cloro.

– Piscinas fixas: devem ser limpas uma vez por semana e tratadas com cloro sempre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre