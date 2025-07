Colunistas Secretário de Habitação, Carlos Gomes conheceu em São Paulo projetos inovadores do governador Tarcísio de Freitas

Por Flavio Pereira | 14 de julho de 2025

Secretário da Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, visitou em Jaguariúna, a fábrica da Álea, que fabrica casas em estrutura de madeira, no modelo wood frame. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Secretário de Habitação e Regularização Fundiária do Estado, deputado federal Carlos Gomes (Republicanos), aproveitou o final de semana para conhecer em São Paulo projetos inovadores do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na área da habitação popular. Carlos Gomes esteve acompanhado pelo Subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano de São Paulo, José Police Neto. Ele conheceu em Jaguariúna, a fábrica da Álea, que fabrica casas em estrutura de madeira, no modelo wood frame, cuja montagem das moradias dura somente uma semana. Em Leme, conheceu o Loteamento Vida Nova, que irá receber 631 unidades habitacionais, onde o processo de instalação da infraestrutura urbana levará apenas 90 dias. Em Piracicaba e em Jundiaí, visitou casas que foram contempladas pelo programa Viver Melhor, em que o governo estadual destina, em média, R$ 23 mil por unidade, para a reforma completa de cada lar. Ainda em Piracicaba, Carlos Gomes conheceu o condomínio Nova Suíça 8, em que sobrados são comercializados para pessoas que obtém tanto o benefício do Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, como do Casa Paulista, do governo estadual. E, em Americana, conheceu um exemplo de cuidado e respeito com os idosos: o condomínio para pessoas dessa faixa etária, de baixa renda e com autonomia, um dos 35 espalhados por São Paulo. Em solo gaúcho, informou, está em andamento a obra do projeto piloto, o Residencial 60+RS.

Cherini comemora: “Saí do 13!”

Ao receber o Titulo de Cidadão de Tapes, aprovado pela Câmara de Vereadores, o deputado federal Giovani Cherini, presidente estadual do PL comemorou duplamente:

“Além de comemorar essa distinção do município de Tapes, também comemorei o fato de ter saído do 13: antes eu tinha 13 títulos de cidadania. Agora, são 14”, afirma Cherini.

Saúde: Foco das emendas do Senador Mourão

O senador Hamilton Mourão reafirmou neste final de semana o foco das suas emendas parlamentares: a saúde. Mourão esteve em Cruz Alta:

“Tive a satisfação de visitar o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, onde fui recebido pelo diretor da instituição, Marco Aurélio Dreher, e assessores. O hospital é formado por uma respeitada equipe médica, sendo considerado referência em bom atendimento no município. Em 2024, indiquei quase R$ 1 milhão para investimento em saúde especializada da unidade hospitalar e, para este ano, estão previstos mais R$ 500 mil em recursos que dependem do calendário de liberação do governo federal”, afirma o senador.

MEC culpa Rio Grande do Sul por Brasil não alcançar meta de alfabetização de crianças

O ministro da Educação, Camilo Santana atribui ao Rio Grande do Sul a culpa pelo Brasil ​não cumprir a meta de 60% de alfabetizar as crianças da rede pública em 2024. De acordo com os dados do Indicador “Criança Alfabetizada”, do Ministério da Educação, 59,2% das crianças têm habilidades básicas de leitura e de escrita, retomando ao patamar pré-pandemia de covid-19. O ministro Camilo Santana diz que o indicador pode ter sido prejudicado por conta da situação de calamidade pública enfrentada pelo Rio Grande do Sul em 2024: o Estado teve queda drástica no número de crianças alfabetizadas, passando de 63,4% para 44,6%.

Ao lado dos Estados do nordeste

No ranking nacional dos piores índices da escala do Criança Alfabetizada, o Rio Grande do Sul coloca-se junto com o Norte e Nordeste:

Bahia, Sergipe, Maranhão, Pará, Amapá, Alagoas, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Jair Bolsonaro: “Carta de Donald Trump tem a ver com valores e liberdade”

Do ex-presidente Jair Bolsonaro:

“1- A carta do Presidente Donald Trump, tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia.

2- Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%.

3- Todos conhecem a forma como o chefe da maior potência do mundo negocia. Há pouco seu vice disse na Europa, que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram de lado valores comuns a seus povos.

4- O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1° de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia.”

