Colunistas Secretário Gilmar Sossela anuncia que Programa Carretas do Saber está com inscrições abertas para seleção de municípios gaúchos

Por Flavio Pereira | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella apresentou o Programa Carretas do Saber Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Estão abertas, até 26 de setembro, as inscrições para a seleção de municípios interessados em receber as unidades móveis de qualificação profissional do Programa Carretas do Saber. As cidades contempladas receberão unidades móveis de qualificação profissional da Escola do Trabalhador e do Microempreendedor.

A iniciativa será executada pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai RS), integrante do Sistema Fiergs. A ação faz parte da Escola do Trabalhador e do Microempreendedor (ESTM), com investimento de mais de R$ 56 milhões.

Escolas itinerantes

As carretas funcionarão como escolas técnicas itinerantes. Equipadas com salas de aula, laboratórios, oficinas e recursos audiovisuais, as unidades serão deslocadas para os municípios contemplados para a oferta de cursos gratuitos na área industrial, com o objetivo de proporcionar acesso à qualificação e aumentar a empregabilidade na região.

Cada cidade terá duas turmas de 15 participantes. Nos cinco anos de execução do programa, estão previstos mais de 400 atendimentos e aproximadamente 12 mil alunos capacitados.

“O Programa Carretas do Saber é mais uma política pública criada pelo Estado para garantir acesso à qualificação profissional. O mercado de trabalho tem vagas abertas todas as semanas, mas não encontramos pessoas preparadas para ocupar esses espaços. Com as escolas técnicas itinerantes vamos levar formação profissional e oportunidades onde o asfalto não chega, até nos municípios mais distantes e onde nunca houve acesso a uma escola técnica. Nosso maior compromisso é com as pessoas, não vamos parar até alcançarmos a todos’’, ressalta o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella.

Critérios de seleção

Municípios que não possuam vias asfaltadas, com difícil acesso, sem escolas de formação (como Senai, Senac ou Institutos Federais), não contemplados em programas estaduais anteriores de qualificação e que optem, como primeira opção, por cursos alinhados à demanda local terão preferência na seleção.

Unidades disponibilizadas

Serão disponibilizadas unidades móveis de: * energia fotovoltaica; * automação industrial; * couro e calçado; * usinagem CNC (produção de peças de alta precisão); * alimentos; * mecânica de máquinas agrícolas; * construção civil; * mecânica de veículos; * mecânica de refrigeração; * energias renováveis; * soldagem.

Contrapartida dos municípios

As prefeituras selecionadas poderão escolher a unidade conforme a sua preferência, assim como as qualificações profissionais que serão realizadas. Em contrapartida, os municípios devem garantir a infraestrutura mínima para operação da carreta, como energia elétrica, banheiros e segurança. Também é necessário divulgar as qualificações profissionais, priorizar trabalhadores desempregados ou subocupados e mulheres, além de realizar uma formatura após o encerramento dos cursos.

Cronograma

As inscrições estão abertas até o dia 26 de setembro, mediante preenchimento de formulário no site da STDP e envio de declarações comprobatórias. A divulgação do resultado e do calendário de atendimento será no dia 10 de outubro. Haverá, ainda, um período para recursos. O início das aulas está previsto para novembro.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/secretario-gilmar-sossela-anuncia-que-programa-carretas-do-saber-esta-com-inscricoes-abertas-para-selecao-de-municipios-gauchos/

Secretário Gilmar Sossela anuncia que Programa Carretas do Saber está com inscrições abertas para seleção de municípios gaúchos

2025-09-09