Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Secretário Gilmar Sossela anuncia que Programa Carretas do Saber está com inscrições abertas para seleção de municípios gaúchos

Por Flavio Pereira | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella apresentou o Programa Carretas do Saber

Foto: Divulgação

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Estão abertas, até 26 de setembro, as inscrições para a seleção de municípios interessados em receber as unidades móveis de qualificação profissional do Programa Carretas do Saber. As cidades contempladas receberão unidades móveis de qualificação profissional da Escola do Trabalhador e do Microempreendedor.

A iniciativa será executada pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai RS), integrante do Sistema Fiergs. A ação faz parte da Escola do Trabalhador e do Microempreendedor (ESTM), com investimento de mais de R$ 56 milhões.

Escolas itinerantes

As carretas funcionarão como escolas técnicas itinerantes. Equipadas com salas de aula, laboratórios, oficinas e recursos audiovisuais, as unidades serão deslocadas para os municípios contemplados para a oferta de cursos gratuitos na área industrial, com o objetivo de proporcionar acesso à qualificação e aumentar a empregabilidade na região.

Cada cidade terá duas turmas de 15 participantes. Nos cinco anos de execução do programa, estão previstos mais de 400 atendimentos e aproximadamente 12 mil alunos capacitados.

“O Programa Carretas do Saber é mais uma política pública criada pelo Estado para garantir acesso à qualificação profissional. O mercado de trabalho tem vagas abertas todas as semanas, mas não encontramos pessoas preparadas para ocupar esses espaços. Com as escolas técnicas itinerantes vamos levar formação profissional e oportunidades onde o asfalto não chega, até nos municípios mais distantes e onde nunca houve acesso a uma escola técnica. Nosso maior compromisso é com as pessoas, não vamos parar até alcançarmos a todos’’, ressalta o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella.

Critérios de seleção

Municípios que não possuam vias asfaltadas, com difícil acesso, sem escolas de formação (como Senai, Senac ou Institutos Federais), não contemplados em programas estaduais anteriores de qualificação e que optem, como primeira opção, por cursos alinhados à demanda local terão preferência na seleção.

Unidades disponibilizadas

Serão disponibilizadas unidades móveis de: * energia fotovoltaica; * automação industrial; * couro e calçado; * usinagem CNC (produção de peças de alta precisão); * alimentos; * mecânica de máquinas agrícolas; * construção civil; * mecânica de veículos; * mecânica de refrigeração; * energias renováveis; * soldagem.

Contrapartida dos municípios

As prefeituras selecionadas poderão escolher a unidade conforme a sua preferência, assim como as qualificações profissionais que serão realizadas. Em contrapartida, os municípios devem garantir a infraestrutura mínima para operação da carreta, como energia elétrica, banheiros e segurança. Também é necessário divulgar as qualificações profissionais, priorizar trabalhadores desempregados ou subocupados e mulheres, além de realizar uma formatura após o encerramento dos cursos.

Cronograma

As inscrições estão abertas até o dia 26 de setembro, mediante preenchimento de formulário no site da STDP e envio de declarações comprobatórias. A divulgação do resultado e do calendário de atendimento será no dia 10 de outubro. Haverá, ainda, um período para recursos. O início das aulas está previsto para novembro.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

Reflexão: o que significa ter dignidade?
Ativistas pedem apoio da primeira-dama de Porto Alegre à sanção de projeto que cria cotas trans em concursos municipais
https://www.osul.com.br/secretario-gilmar-sossela-anuncia-que-programa-carretas-do-saber-esta-com-inscricoes-abertas-para-selecao-de-municipios-gauchos/ Secretário Gilmar Sossela anuncia que Programa Carretas do Saber está com inscrições abertas para seleção de municípios gaúchos 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Colunistas Escândalo nacional

Bruno Laux Hugo Motta adota pauta de consenso e frustra planos da oposição sobre PL da Anistia

Cláudio Humberto Crime não vê governo Lula como ameaça, diz Moro

Colunistas Presidente da Famurs, prefeita Adriane Perin pede a Geraldo Alckmin negociação e medidas de apoio a exportadores