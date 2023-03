Brasil Secretário nacional de Segurança não dá prazo para fim de ataques no Rio Grande do Norte

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo o secretário, o RN recebeu o reforço de 300 agentes de segurança. (Foto: Gustavo Brendo/Inter TV Cabugi)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, chegou a Natal (RN) nessa sexta-feira (17) para acompanhar as ações que estão sendo tomadas no combate à onda de ataques criminosos ocorridos no Rio Grande do Norte desde a última terça (14).

“Estamos sendo aqui solidários, mas também encorpando esse movimento das forças de segurança do estado para restaurar a tranquilidade aqui no estado. É claro que estamos diante de um enfrentamento, mas vamos empenhar nesse enfrentamento toda a energia pra que a gente possa restaurar plenamente os serviços públicos e a tranquilidade do povo dessa terra”, declarou.

Segundo o secretário, o RN recebeu o reforço de 300 agentes de segurança, e mais 200 policiais rodoviários federais devem ser integrados. Questionado sobre quando a situação estará sob controle no Estado, Tadeu não soube precisar.

“Esse é um problema que nós não apertamos um botão e tem resultado efetivo, mas a gente está tomando, de forma responsável, de forma cuidadosa, de forma muito firme. todas as medidas. Estamos aqui empenhando todo esse apoio do Governo Federal e temos visto também das forças de segurança do Estado, sob a liderança da governadora, adotar essas medidas. Tenho certeza que num prazo curto”, falou.

O secretário também falou sobre o pedido enviado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o emprego das Forças Armadas em uma operação de garantia da lei e da ordem (GLO) no Rio Grande do Norte.

“No meu entendimento, no momento que a gente tem visto desde a terça-feira, é que, de forma progressiva, nós estamos evoluindo no enfrentamento dessa situação. Nesse momento não vejo razão pra instauração de uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem). Acho que isso é um mecanismo constitucional que está à disposição do ordenamento jurídico brasileiro e, quando necessário, e se necessário, eventualmente pode ser utilizado. Não me parece ser o caso aqui do Rio Grande do Norte”, afirmou.

Ataques

O RN chegou ao quarto dia consecutivo de ações criminosas nessa sexta. Desde terça (14), ao menos 44 cidades foram alvo de ataques criminosos no Estado. Pelo menos 72 pessoas foram presas, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Uma operação da polícia cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão, na manhã desta sexta, contra integrantes de facção suspeita de organizar os ataques. De acordo com a polícia, os alvos são ligados à facção “Sindicato do Crime”.

Os ataques a prédios públicos, comércios e veículos no Rio Grande do Norte geraram suspensão de vários eventos culturais e esportivos previstos para esta semana no Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/secretario-nacional-de-seguranca-nao-da-prazo-para-fim-dos-ataques-no-rio-grande-do-norte/

Secretário nacional de Segurança não dá prazo para fim de ataques no Rio Grande do Norte