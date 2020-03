Política Secretários de Saúde se dizem “estarrecidos” com pronunciamento de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional na noite de terça Foto: Reprodução de TV Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional na noite de terça. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O Conass (Conselho Nacional dos Secretários da Saúde) afirmou, em carta divulgada nas redes sociais, que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre o novo coronavírus em cadeia nacional de rádio e televisão na noite de terça-feira (24) foi uma “tentativa de desmobilizar a sociedade brasileira, as autoridades sanitárias de todo o País”.

O órgão disse que ficou “estarrecido” com o discurso do presidente. “Ao invés de desfazer todo o esforço e sacrifício que temos feito junto com o povo brasileiro, negando todas as recomendações tecnicamente embasadas e defendidas, inclusive, pelo seu Ministério da Saúde, deveríamos ver o presidente da República liderando a luta, contribuindo para este esforço e conduzindo a nação para onde se espera de seu principal governante: um lugar seguro para se viver, com saúde e bem estar”, diz um trecho da carta.

“Temos plena consciência de que o Brasil e o mundo irá enfrentar uma grave recessão econômica, aprofundamento das desigualdades sociais e empobrecimento. A economia, com trabalho, disciplina, organização e espírito público, se recuperará. Seremos solidários e trabalharemos sem descanso para permitir uma rápida recuperação da nossa economia. Mas é preciso que se entenda, vidas perdidas, não serão recuperadas jamais. Que Deus abençoe cada um de nós que temos trabalhado intensivamente e dormido pouco. Que Deus abençoe e proteja todos os brasileiros e brasileiras”, prossegue o texto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política

Deixe seu comentário