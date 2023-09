Rio Grande do Sul Secretários e lideranças do BRDE e Badesul apresentam ações do Estado a empresas do Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Visitas ocorreram nos municípios de Arroio do Meio, Encantado, Roca Sales, Muçum e Lajeado. Foto: Alexandre Farina/Sedec Visitas ocorreram nos municípios de Arroio do Meio, Encantado, Roca Sales, Muçum e Lajeado. (Foto: Alexandre Farina/Sedec) Foto: Alexandre Farina/Sedec

Uma comitiva formada por secretários e representantes de bancos públicos percorreu, na quarta-feira (13), empresas do Vale do Taquari afetadas pelas cheias. As visitas ocorreram nos municípios de Arroio do Meio, Encantado, Roca Sales, Muçum e Lajeado, com foco em plantas industriais que estão com as atividades paralisadas desde a semana passada.

Na ocasião, empreendedores apresentaram os encaminhamentos necessários para acessar linhas disponibilizadas pelas instituições bancárias e as ações articuladas com os anúncios federais para a região.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, destacou que as pastas estaduais e os bancos públicos presentes são grupos estratégicos para a reconstrução dos empreendimentos e comércios locais. “É importante mediar esses encontros para que se possa ver a realidade, compreender as necessidades das empresas e elaborar ações assertivas nesse momento tão delicado que o Estado vive”, disse Polo. “Também viemos prestar nossa solidariedade, em nome do governador Eduardo Leite, que está liderando todo esse processo de ajuda e trabalho conjunto.”

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, acompanhada por um representante da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), enfatizou a prorrogação temporária do período de vencimento das licenças de operação (LO) e a suspensão dos prazos processuais de empreendimentos localizados em municípios atingidos pelos desastres naturais no Rio Grande do Sul.

A Portaria 340/2023 foi publicada no Diário Oficial de terça-feira (12). “Nessa visita, pudemos ter a dimensão das perdas aos empreendimentos da região do Vale do Taquari. Certamente o governo do Estado vai empenhar todos os esforços para auxiliar na recuperação dessas empresas que empregam milhares de pessoas”, afirmou Marjorie. “Algumas medidas já foram implementadas, com a divulgação de uma diretriz específica para orientação nos casos de fiscalização em áreas atingidas pelo desastre e a prorrogação de licenças de operação.”

O documento prevê a suspensão, por 90 dias, dos prazos para renovação de licenças, juntadas de documentos, relatórios, condicionantes e exigências do licenciamento ambiental, independentemente da fase em que os processos se encontram.

A titular da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Pricilla Santana, anunciou aos empresários que os pleitos tributários do Estado para auxiliar as empresas foram encaminhados ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Eles serão votados na sexta-feira (15/9) em reunião extraordinária solicitada pelo Rio Grande do Sul, tendo em vista a necessidade de aprovação unânime de todas as unidades da federação.

“São duas frentes importantes de diálogo com os representantes a partir dos anúncios feitos pelo governador – medidas tributárias e linhas de créditos disponibilizadas pelos bancos públicos para a retomada dos investimentos. Estamos alinhados para agilizar e facilitar os processos”, ressaltou Pricilla. Além disso, empresas que doarem itens podem ser isentas de tributos estaduais, benefício que já está valendo, conforme explicou a secretária.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, em reunião em Muçum, um dos municípios mais afetadas pela enchente, destacou que há mais de 130 empresas optantes do Simples Nacional na cidade – sistema de tributação simplificada que facilita o recolhimento de contribuições das micro e pequenas empresas. Esses empreendimentos também podem ter benefícios, por meio da prorrogação da arrecadação dos tributos do simples por três meses, medida construída conjuntamente pelo Estado e União.

“Além de renovar nossa solidariedade com as comunidades do Vale do Taquari, fiz questão de estar presente para reafirmar o compromisso do BRDE em auxiliar na retomada das atividades econômicas”, destacou o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Junior. “Já tomamos medidas imediatas, como a suspensão por um ano do pagamento de empréstimos para empresas com negócios impactados. A dimensão dos estragos exigirá esforços coletivos do governo estadual e federal por vários meses.”

O superintendente comercial do Badesul, Juliano Melo, salientou a importância da visita para possibilitar o auxílio necessário às empresas do Vale do Taquari. “É importante estar aqui, falar com os representantes dessas empresas e levar linhas de crédito subsidiadas para esses empreendedores que estão sofrendo. Nossa missão é tentar ajudar.”

