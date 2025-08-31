Segunda-feira, 01 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Dicas de O Sul Sede do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, Parque Harmonia ganha loja oficial de souvenirs

Por Marcelo Warth | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A loja Souvenir Oficial localiza-se na Praça Harmonia

Foto: Divulgação
A loja Souvenir Oficial localiza-se na Praça Harmonia. (Foto: Divulgação)

A Estátua do Laçador, um dos maiores símbolos do Rio Grande do Sul, de autoria do pelotense Antônio Caringi, ganha novas formas. No ano em que são celebrados os 120 anos do nascimento do escultor, a Coleção Oficial Caringi – Laçador apresenta souvenirs que serão lançados durante o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, no Parque Harmonia, pela loja Souvenir Oficial, que seguirá em operação permanente no local.

A iniciativa transforma o monumento e outros locais icônicos da Capital e do Estado em lembranças acessíveis ao público. Canecas, ecobags, garrafas, chaveiros, camisetas e ímãs fazem parte da linha com a chancela da família Caringi. A loja Souvenir Oficial funcionará na Praça Harmonia, espaço comercial integrado no coração do parque que, nos últimos anos, consolidou-se como ponto de encontro entre tradição, lazer, consumo e entretenimento.

“Escolhemos o Acampamento Farroupilha no Parque Harmonia por ser o local de concentração da cultura gaúcha para promover esses lançamentos pensados para contar com o grande público presente no evento. O Parque Harmonia, a partir de agora, é uma nova opção para a população, um espaço público e seguro para frequentar”, afirmou a diretora da concessionária GAM3 Parks, Carla Deboni.

Além da coleção em homenagem ao Laçador, a loja oficial contará ainda com peças influenciadas na identidade do próprio Parque Harmonia e trará outros produtos inspirados no Acampamento Farroupilha e na Orla do Gasômetro, criando um portfólio que reforça a conexão entre memória cultural e a Capital gaúcha.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Dicas de O Sul

Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre
Projeto Recria-se transforma resíduos têxteis das enchentes no RS em produtos sustentáveis
https://www.osul.com.br/sede-do-acampamento-farroupilha-de-porto-alegre-parque-harmonia-ganha-loja-oficial-de-souvenirs/ Sede do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, Parque Harmonia ganha loja oficial de souvenirs 2025-08-31
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Campeonato Brasileiro: Inter vence em casa o Fortaleza por 2 a 1
Grêmio No Maracanã, Grêmio empata em 1 a 1 com o Flamengo pelo Brasileirão
Mundo Europa está elaborando “planos bastante precisos” para o envio de tropas à Ucrânia, diz a chefe da Comissão Europeia
Brasil Nordeste é a região do Brasil com o maior número de inscritos no Enem 2025; RS tem 186.541 inscrições confirmadas
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre
Economia Começa nesta segunda-feira o prazo para pagar dívidas com a prefeitura de Porto Alegre com desconto de até 90%
Esporte Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open de Tênis
Mundo Morre o brasileiro que servia como sargento no exército de Israel
Mundo Israel diz ter matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza
Mundo Papa Leão XIV cita Ucrânia e Minnesota e pede o fim da “pandemia de armas” que mata crianças
Pode te interessar

Dicas de O Sul Projeto Recria-se transforma resíduos têxteis das enchentes no RS em produtos sustentáveis

Dicas de O Sul Preview oficial do 16º Mississippi Delta Blues Festival, em Porto Alegre, celebra os 100 anos de B.B.King

Dicas de O Sul Ponto de Cultura Kanhgág Jãre marca presença no 4º Encontro de Cultura Popular e Teatro de Guaíba

Dicas de O Sul Exposição “Campo – arte e design” acontece em Porto Alegre