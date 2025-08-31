Dicas de O Sul Sede do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, Parque Harmonia ganha loja oficial de souvenirs

Por Marcelo Warth | 31 de agosto de 2025

A loja Souvenir Oficial localiza-se na Praça Harmonia Foto: Divulgação A loja Souvenir Oficial localiza-se na Praça Harmonia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Estátua do Laçador, um dos maiores símbolos do Rio Grande do Sul, de autoria do pelotense Antônio Caringi, ganha novas formas. No ano em que são celebrados os 120 anos do nascimento do escultor, a Coleção Oficial Caringi – Laçador apresenta souvenirs que serão lançados durante o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, no Parque Harmonia, pela loja Souvenir Oficial, que seguirá em operação permanente no local.

A iniciativa transforma o monumento e outros locais icônicos da Capital e do Estado em lembranças acessíveis ao público. Canecas, ecobags, garrafas, chaveiros, camisetas e ímãs fazem parte da linha com a chancela da família Caringi. A loja Souvenir Oficial funcionará na Praça Harmonia, espaço comercial integrado no coração do parque que, nos últimos anos, consolidou-se como ponto de encontro entre tradição, lazer, consumo e entretenimento.

“Escolhemos o Acampamento Farroupilha no Parque Harmonia por ser o local de concentração da cultura gaúcha para promover esses lançamentos pensados para contar com o grande público presente no evento. O Parque Harmonia, a partir de agora, é uma nova opção para a população, um espaço público e seguro para frequentar”, afirmou a diretora da concessionária GAM3 Parks, Carla Deboni.

Além da coleção em homenagem ao Laçador, a loja oficial contará ainda com peças influenciadas na identidade do próprio Parque Harmonia e trará outros produtos inspirados no Acampamento Farroupilha e na Orla do Gasômetro, criando um portfólio que reforça a conexão entre memória cultural e a Capital gaúcha.

