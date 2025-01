Dicas de O Sul Segunda edição da Feira da Agricultura familiar em Capão da Canoa será realizada de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Em 2025, a feira contará com 49 expositores

De 29 de janeiro a 2 de fevereiro, o Largo do Baronda, em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, será palco, mais uma vez, da Feira da Agricultura Familiar. O evento, realizado pela Fetraf-RS em parceria com a Emater, Secretaria de Desenvolvimento Rural do RS e governo federal, contará com 49 expositores de todo o Estado e ocorrerá das 13h às 23h.

A primeira edição foi realizada em 2024, totalizando R$ 517.607,41 em vendas. O evento aproxima os veranistas da agricultura familiar. Em 2025, a feira contará com 49 expositores, que oferecerão produtos como queijos, salame, sucos, vinhos, pães, artesanato, flores e plantas.

A feira terá 800 m². As cozinhas e a praça e alimentação serão um espaço de acolhimento, onde as pessoas poderão adquirir pratos típicos com produtos diretamente do campo.

As cozinhas servirão o tradicional prato colonial, que conta com queijo, salame, polenta na chapa, arroz, feijão, bife e salada. Além disso, haverá no local, lanches, massas e panificados.

A praça de alimentação também será um espaço para atrações culturais, que ocorrerão todos os dias a partir das 18h.

