Rio Grande do Sul Segunda etapa da pavimentação do Porto do Rio Grande, no Sul do Estado, começa em agosto

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Obra permitirá a melhoria da mobilidade no cais público comercial

Depois de concluída a primeira etapa da pavimentação das vias internas do Porto do Rio Grande, no Sul do Estado, a Portos RS dará início, neste mês, à complementação dessa importante intervenção estrutural.

A obra permitirá a melhoria da mobilidade no cais público comercial. A empresa Compacta Sul Pavimentação foi a vencedora da licitação e a previsão de conclusão das atividades é de sete meses.

A transformação que vem sendo promovida na infraestrutura do Porto do Rio Grande se tornou possível a partir da implementação de modelo de empresa pública, permitindo melhorias no gerenciamento e na aplicação dos recursos em obras estruturantes. Para a execução dos serviços, a Portos RS irá realizar um investimento de quase R$ 10 milhões.

Pelo projeto, a Diretoria de Infraestrutura prevê a realização de 1.200 metros de rede de drenagem, o que otimizará o escoamento das águas das chuvas, e a instalação de caixas separadoras de água, óleo e de retenção de partículas sólidas.

O contrato também contempla a pavimentação – com reforço do subleito, das vias e áreas de manobra –, que se somará ao trabalho já realizado e totalizará uma área de 40.000 metros quadrados.

Também estão incluídas no pacote de melhorias a sinalização vertical e horizontal dos trechos beneficiados e a requalificação da rampa de lavagem e equipamentos.

