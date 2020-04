Saúde Segunda fase da vacinação contra gripe começa nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Agentes de segurança estão sendo imunizados pela prefeitura desde a terça-feira Foto: Anselmo Cunha/PMPA Agentes de segurança estão sendo imunizados pela prefeitura desde a terça-feira. (Foto: Anselmo Cunha/ PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta quinta-feira (16).

Fazem parte do público-alvo pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades como diabetes, doenças respiratórias e cardíacas, hipertensão, entre outras), povos indígenas, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo e portuários.

Porto Alegre

Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre volta a disponibilizar drive-thrus, a partir das 9h, para atendimento prioritário de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e idosos.

Na terça-feira (14), a Capital deu início à vacinação para profissionais das forças de segurança e salvamento, com doses disponíveis para agentes da Guarda Municipal nas farmácias parceiras.

Já integrantes das demais forças de segurança serão vacinados de acordo com o plano de cada corporação, no ambiente de trabalho. A alta procura pela vacina pode provocar desabastecimento momentâneo na rede pública e nas farmácias. Para evitar deslocamentos desnecessários, é importante que as pessoas consultem o link disponibilizado pela prefeitura antes de se dirigir aos pontos de vacinação.

Em Porto Alegre, o contingente estimado pelo Ministério da Saúde é de 192.446 pessoas com comorbidades, 571 indígenas, 1.965 funcionários do sistema prisional, 4.424 da população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa.

A meta é vacinar 90% desses totais. Com relação a profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo e portuários, o órgão federal ainda não especificou a estimativa populacional.

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) já vacinou 188.815 idosos acima de 60 anos contra a gripe, o que corresponde a 98,5% da meta para esse público, conforme dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações até as 15h desta quarta-feira (15).

Os números são parciais e sujeitos à revisão. Com relação a profissionais da saúde, foram administradas 81.627 doses, superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Foram vacinadas 270.442 pessoas do público-alvo da primeira fase da campanha, iniciada em 23 de março.

Em Porto Alegre, o contingente estimado é de 213 mil para idosos e 82,4 mil para trabalhadores da saúde (295,4 mil pessoas). A meta é vacinar 90%, ou 191,7 mil idosos e 74,1 mil profissionais da saúde.

A terceira e última etapa começa em 9 de maio, com a vacinação de professores, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, adultos entre 55 e 59 anos e pessoas com deficiência. A campanha vai até 22 de maio.

Vacinação em drive-thrus – 16/04/2020:

Chuí – Praça José Alexandre Záchia – Av. Chuí, Cristal

Baltazar de Oliveira Garcia – Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744 – São Sebastião

Praça João Batista Lessa – Rua Jorge Mello Guimarães, s/nº, Belém Novo

Parada 10 da Lomba do Pinheiro – João de Oliveira Remião, 4444

Morro Santana – Rua Marieta Mena Barreto, 210

Santa Cecília – Estacionamento do Mc Donald’s Silva Só, esquina avenida Ipiranga

Tristeza – Praça Comendador Souza Gomes, em frente à Unidade de Saúde Tristeza

IAPI – Rua Três de Abril, 90 – Passo d’Areia

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde