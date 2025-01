Mundo Segunda posse de Trump será a mais congelante desde a de Ronald Reaganm, em 1985

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Ocorrendo perto do período mais frio do ano em Washington, as condições do tempo nas cerimônias das posses raramente são ideais para passar muito tempo ao ar livre. (Foto: Reprodução)

A segunda posse do presidente eleito Donald Trump será nesta segunda-feira (20) e as previsões mais recentes da Meteorologia dos Estados Unidos indicam que pode ser a mais fria cerimônia desde a posse do presidente Ronald Reagan, em 1985, quando as temperaturas foram extremas e congelantes.

Ocorrendo perto do período mais frio do ano em Washington, as condições do tempo nas cerimônias das posses raramente são ideais para passar muito tempo ao ar livre. Diferentemente das pessoas presidenciais no Brasil que ocorrem no auge do verão e não raro com chuva passageia em Brasília, as posses nos Estados Unidos ocorrem perto do pico do inverno.

Diversas cerimônias anteriores enfrentaram condições climáticas adversas, desde frio intenso e neve até chuvas fortes. Os milhares de participantes da cerimônia de posse de Trump, marcada para o meio-dia de segunda-feira, hora local, não só enfrentarão temperaturas congelantes na faixa dos -5°C a -7ºC, mas, pior, terão que suportar o vento com rajadas fortes. As projeções indicam que o vento cortante pode provocar na hora da cerimônia valores de sensação térmica de até -15ºC a -20ºC, o que é uma ameaça à saúde do público e aos presentes na festa programada junto ao Capitólio. De acordo com meteorologistas norte-americanos, há a possibilidade de ser a posse mais ventosa desde 1985, quando as rajadas atingiram 56 km/h.

Em 20 de janeiro de 1985, Ronald Reagan tomou posse para seu segundo mandato presidencial em uma cerimônia discreta na Casa Branca devido às condições do tempo. As temperaturas extremamente baixas e os ventos fortes forçaram o cancelamento do tradicional desfile inaugural e das festividades ao ar livre em Washington, D.C., um acontecimento raro na história dos Estados Unidos.

As autoridades priorizaram a segurança pública, com Reagan reconhecendo os riscos à saúde para participantes e espectadores. A cerimônia de posse ao ar livre foi transferida para o interior do Capitólio, e foram organizados planos alternativos para um encontro menor em local fechado. O dia da posse marcou uma das temperaturas mais baixas já registradas nas posses, com temperatura na hora programada da cerimônia de -14ºC e sensação térmica de -32ºC devidos aos fortes ventos que sopravam em Washington naquele dia 40 anos atrás.

Várias posses

O dia da posse foi alterado de 4 de março para 20 de janeiro na década de 1930, em parte, na esperança de reduzir a ocorrência de chuva ou neve. A seguir os registros climáticos das posses presidenciais desde 1937, o primeiro ano da posse em janeiro, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos:

* Mais quente: 1981. Primeira posse de Reagan. Temperatura ao meio-dia de 13 °C.

* Mais fria: 1985. Segunda posse de Reagan. Temperatura ao meio-dia de -14°C.

* Mais chuvosa: 1937. Segunda posse do presidente Franklin D. Roosevelt, com 45 mm de chuva.

* Mais neve: 1961. Nevou 20 cm na noite anterior à posse de John F. Kennedy.

* Mais quente em uma data não tradicional: 9 de agosto de 1974 (após Richard Nixon renunciar). Gerald Ford: 32°C, com céu parcialmente nublado. As informações são do portal Metsul.

