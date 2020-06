Rio Grande do Sul Segunda via da identidade pode ser solicitada online

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Quem fez a 2a via nos últimos cinco anos pode ir ao IGP apenas para a retirada do documento. Foto: Ascom/IGP Quem fez a 2a via nos últimos cinco anos pode ir ao IGP apenas para a retirada do documento. (Foto: Ascom/IGP) Foto: Ascom/IGP

O IGP (Instituto Geral de Perícias) divulgou nesta quarta-feira o lançamento de um novo serviço: quem fez a 2a via nos últimos cinco anos e precisa de um novo documento poderá fazer a solicitação online. A retirada, no entanto, só acontece em Porto Alegre. O valor é o mesmo da 2a via encaminhada dos Postos (R$71,10), mas o prazo de entrega é menor: 3 dias úteis.

A solicitação pode ser feita nos sites do IGP e do governo do Estado. É necessário preencher o formulário. Mesmo as carteiras emitidas no modelo antigo poderão ser impressas.

Requisitos:

– 2ª via deve ter sido emitida nos últimos cinco anos;

– ter 18 anos completos na data de expedição da última 2ª via da carteira de identidade;

– dados pessoais (nome completo, estado civil, filiação etc) não podem ter sofrido alterações;

– apenas para carteiras emitidas no RS.

Declaração de RG

A declaração solicitada por familiares que precisam do número do documento de um falecido – também poderá ser solicitada pela internet. O encaminhamento agora pode ser feito para o e-mail declaracaorg@igp.rs.gov.br. Os documentos necessários devem ser enviados escaneados para este e-mail, para análise. Se estiverem corretos, o solicitante receberá a resposta contendo a data de retirada da Declaração, que deve ser feita em até sete dias após a análise e aprovação dos documentos.

Serviços Tudo Fácil

Devido à pandemia do coronavírus e a necessidade de isolamento social, as unidades do Tudo Fácil (Zona Sul, Centro e Zona Norte em Porto Alegre) seguem sem atendimento presencial. Todos os serviços encontram-se disponíveis por meio do portal rs.gov.br e pelo telefone (51) 3288-9364.

Alguns dos serviços oferecidos:

• Alvará de Folha Corrida

• Certidão de Antecedentes Policiais

• CPF – estrangeiros residentes no Brasil ou em trânsito

• Carteira de Identidade

• Consulta a RPVs

• CPF – regularização da situação cadastral

• CPF – alteração de dados cadastrais

Além desses, o portal oferece serviços ao empreendedor, dados sobre a pandemia do coronavírus no Estado entre outros.

