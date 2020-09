Cultura Segundo ciclo da 5ª Conferência Estadual de Cultura começa na próxima terça

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, deve participar de todos os encontros. Foto: Josiele Silva/Sedactel/Arquivo A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, deve participar de todos os encontros. (Foto: Josiele Silva/Sedactel/Arquivo) Foto: Josiele Silva/Sedactel/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O segundo ciclo da 5ª Conferência Estadual de Cultura RS 2020, promovida pela Sedac (Secretaria da Cultura), começa na próxima terça-feira (8). Serão nove encontros com a mesma temática, “Lei Aldir Blanc na Prática”, cada um direcionado à realidade de uma das regiões funcionais dos Coredes (Conselhos Regionais de Desenvolvimento).

Todas as sessões ocorrerão no horário das 9h às 12h, com transmissão pela fanpage da secretaria no Facebook. A região funcional 9 (Serra do Botucaraí/Alto Uruguai) será a primeira região contemplada. Os demais encontros estão agendados para os dias 9, 10, 15, 16,17, 22, 23 e 24 de setembro.

“Nossa intenção é que, durante essas três horas de transmissão, trabalhadores e trabalhadoras da Cultura possam sanar as dúvidas mais comuns em relação à implementação da lei no Rio Grande do Sul”, adianta a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, que deve participar de todos os encontros.

Serão abordados os seguintes temas: Cadastros estadual e municipal (acesso, modelos, critérios para prestação de contas, mapeamento e busca ativa); Plano de trabalho (como acessar a plataforma Mais Brasil, modelos facilitados, prazos, cronograma de pagamentos); e Editais (modelos, critérios de seleção e modelos de premiações).

Participação

O público poderá esclarecer dúvidas de duas formas: enviando mensagens pelo Facebook ou pelo chat da plataforma de transmissão Webex Cisco. As perguntas serão respondidas pelos painelistas. Para participar da conferência por meio da plataforma, é necessário se registrar, informando nome e e-mail.

Todos os encontros terão a participação de um representante dos 12 colegiados setoriais do RS, que conduzirão a pauta na companhia da jornalista da Sedac Clarissa Lima ou da assessora de Diversidade da secretaria, Carolina Anchieta.

Primeiro encontro

Os painelistas do dia 8 de setembro são: diretor de Fomento da Sedac, Rafael Balle; doutor em Música pela UFRGS e membro do colegiado setorial da Música do RS, Bernardo Grings; produtor cultural, graduado em História pelo Iergs e integrante do CECRS (Conselho Estadual de Cultura), Luis Antonio Pereira; especialista em Gestão Cultural, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Palmeira das Missões e membro da diretoria-executiva do Codic (Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura), Adriana Bagatini; geógrafo, fotógrafo e coordenador do Comitê Gestor da Política Cultura Viva RS, Leandro Anton.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cultura