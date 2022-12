Política Segundo o vice-presidente, Hamilton Mourão, infecção de pele seria responsável pela ausência de Bolsonaro em compromissos públicos

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Desde a derrota nas eleições, Bolsonaro tem saído pouco do Alvorada. (Foto: Alan Santos/PR)

Tendo saído pouco do Palácio da Alvorada desde que foi derrotado nas eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro delegou ao seu vice, Hamilton Mourão, a tarefa de receber as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros. A justificativa, segundo o senador eleito pelo Rio Grande do Sul, é de que o presidente está com erisipela, uma doença de pele causada por infecção bacteriana.

“É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?”, afirmou o vice-presidente.

Doença

A Associação de Dermatologistas Britânicos explica que o quadro começa com algum ferimento na perna.

É justamente através dessa brecha que algumas bactérias vão entrar no organismo e se instalar nas camadas superficiais de pele e gordura.

E o início da enfermidade não depende de um machucado muito grande: um arranhão, uma picada de inseto ou uma injeção já podem servir como porta de entrada para esses micro-organismos.

Outras possíveis causas da enfermidade são:

— Frieiras;

— Micoses;

— Dermatite atópica;

— Úlceras na pele;

— Inchaços nos vasos linfáticos (conhecidos como linfedemas);

— Consumo excessivo de álcool;

— Doenças que afetam o fígado;

— Obesidade;

— Diabetes mal controlado;

— Problemas imunológicos decorrentes da idade, de doenças ou do uso de medicações específicas.

O Manual MSD informa que as bactérias mais comuns na erisipela são os Streptococcus do grupo A.

Outros agentes que também podem estar por trás do quadro são: Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, entre outros.

O Ministério da Saúde explica que os primeiros sinais de erisipela “podem ser aqueles comuns a qualquer infecção: calafrios, febre alta, fraqueza, dor de cabeça, mal-estar, náuseas e vômitos”.

As alterações na pele não demoram a aparecer. Nos casos mais simples, elas se manifestam a partir de vermelhidão, inchaço e dor.

Mas alguns pacientes desenvolvem bolhas escuras (amarelas e marrons) ou feridas por necrose (a morte das células da região).

Outro sinal comum de erisipela é um inchaço localizado na virilha, conhecido popularmente como íngua.

A enfermidade costuma aparecer com mais frequência nas pernas, especialmente na região logo acima dos tornozelos, e no rosto.

A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular calcula que a doença afeta até 15% da população mundial em algum momento da vida.

A enfermidade é mais comum em pessoas acima dos 60 anos, que têm uma maior taxa de problemas de circulação nos vasos sanguíneos e linfáticos.

Vale reforçar ainda que a erisipela não é uma doença contagiosa.

