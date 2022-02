Mundo Segurança e inteligência dos Estados Unidos se preparam para ameaças de hackers russos

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

O FBI também pesquisa empresas em busca de sinais de comprometimento. Foto: Reprodução

Agências de inteligência e segurança nacional do governo dos Estados Unidos discutem como o governo de Joe Biden pode responder aos ataques cibernéticos da Rússia à luz da crise na Ucrânia.

A reunião, ocorrida na semana passada, – que convocou funcionários da Casa Branca, agências de inteligência, Departamento de Segurança Interna e outras agências por videoconferência – ressalta como o governo Biden vê o ciberespaço como uma frente importante nas tensões sobre a ameaça da Rússia de invadir novamente a Ucrânia.

O foco da reunião foi como as agências dos Estados Unidos podem trabalhar com empresas em setores importantes da economia para responder a possíveis incidentes de hackers, sejam de operações criminosas ou atores estatais, disseram as três autoridades.

Uma questão levantada foi a possibilidade de um aumento nos ataques de ransomware a empresas norte-americanas por gangues criminosas de língua russa, disseram dois funcionários. Outro ponto de discussão foi como os Estados Unidos podem fornecer assistência de segurança cibernética para a Ucrânia, cujo governo enfrentou uma série de ataques cibernéticos em meados de janeiro, disseram duas autoridades americanas.

Há uma “ameaça específica” à infraestrutura ucraniana no momento, mas não à infraestrutura dos Estados Unidos, disse um funcionário. O objetivo é estar pronto se isso mudar, e que as autoridades federais possam responder com as empresas afetadas caso ocorram grandes ataques.

A reunião interagências ocorre quando as autoridades dos Estados Unidos pediram às empresas que estejam em alerta máximo para ameaças de hackers da Rússia. O FBI também pesquisa empresas em busca de sinais de comprometimento.

Os ataques de ransomware de hackers de língua russa prejudicaram as empresas de infraestrutura cruciais dos Estados Unidos no ano passado, incluindo um incidente que forçou o principal transportador de combustível do país, Colonial Pipeline, a fechar por dias.

A Rússia tem relutado historicamente em reprimir os cibercriminosos que operam em seu território – desde que os hackers deixem as organizações russas em paz.

Mas nas últimas semanas – como a Rússia reuniu mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia – as autoridades russas também tomaram a rara medida de prender cibercriminosos de alto perfil.

Funcionários da Casa Branca dizem acreditar que a agência de inteligência doméstica da Rússia prendeu em janeiro a pessoa responsável pelo ataque cibernético ao ataque Colonial Pipeline.

Uma autoridade do governo negou anteriormente qualquer conexão entre as tensões sobre a Ucrânia e as prisões do FSB.

“Embora não haja atualmente nenhuma ameaça credível específica à pátria dos EUA, estamos conscientes do potencial da Rússia de considerar escalar suas ações desestabilizadoras de maneiras que possam afetar outros fora da Ucrânia”, disse uma autoridade do governo.

