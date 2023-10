Mundo Seis aeroportos da França são evacuados após ameaças de bomba

A França está em alerta de "emergência para atentado". (Foto: Reprodução)

Seis aeroportos franceses precisaram ser fechados após ameaças de bomba na manhã desta quarta-feira. Os aeroportos de Lille, Lyon, Nice, Nantes, Toulouse e Beauvais (Paris) precisaram ser evacuados. As ameças, segundo a polícia, foram recebidas por e-mail.

Segundo a imprensa europeia, nenhum avião pode decolar destes aeroportos, mas alguns continuam aterrissando. Nesses casos, os passageiros são desembarcados sem passar pelo terminal ou aguardam dentro do avião.

A Direção Geral da Aviação Civil confirmou os “alertas de bombas” e evacuações nos terminais de Lille, Lyon, Toulouse e Beauvais, sem revelar detalhes.

Em Nice (sudeste), “houve apenas um alerta de pacote suspeito, algo habitual, que forçou o estabelecimento de um perímetro de segurança, mas tudo voltou à normalidade”, informou o aeroporto.

No aeroporto comercial de Bron, “as dúvidas foram dissipadas e o tráfego foi retomado”, informou a administração do local.

Em nota, o Aeroporto de Lille afirmou que “os serviços de segurança do Estado estão no local”, e, segundo um porta-voz, “o terminal foi evacuado às 5h30 (Horário de Brasília)”, informou uma porta-voz, e três voos foram desviados.

A França está em alerta de “emergência para atentado” desde o assassinato na sexta-feira de um professor em um ataque islamita. Desde então, o país registrou várias ameaças de bomba.

Outros ataques

Países europeus aumentaram o nível de alerta sobre possíveis ataques terroristas e antissemitas após a explosão do hospital Al-Ahli, o mais antigo de Gaza. Em Berlim, uma sinagoga foi atacada com coquetéis molotov durante a madrugada. De acordo com a polícia alemã, dois suspeitos ainda não identificados teriam chegado a pé até o local e arremessado os objetos inflamáveis. Embora nenhum dano relevante tenha sido provocado, o caso está sendo investigado.

Uma escola judaica precisou ser evacuada após um alerta de bomba no bairro de Ghetto, no centro de Roma. A instituição de ensino e as ruas próximas da escola foram isoladas e cães farejadores foram enviados ao local. Autoridades italianas não confirmaram, até o começo da manhã desta quarta, se algum dispositivo explosivo foi encontrado.

As ameaças e ataques causaram ainda mais preocupação nas autoridades europeias por ocorrerem em um dia de agitação – sobretudo no Oriente Médio, mas entre comunidades islâmicas, em geral – após o bombardeio do hospital al-Ahli, em Gaza, na terça-feira. Autoridades palestinas clamaram por protestos em todo o mundo após o massacre que vitimou ao menos 500 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Na madrugada de terça para quarta-feira, policiais ficaram feridos na Turquia, enquanto tentavam conter uma manifestação que tentava depredar o consulado do governo israelense em Istambul. Cinco pessoas foram presas, de acordo com informações preliminares das autoridades turcas.

