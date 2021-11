Polícia Seis criminosos são presos durante operação para combater assaltos a bancos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

Foram cumpridos 31 mandados judiciais em Porto Alegre, Gravataí, São Leopoldo e Tramandaí Foto: Jorge Felipe/Polícia Civil Foram cumpridos 31 mandados judiciais em Porto Alegre, Gravataí, São Leopoldo e Tramandaí. (Foto: Jorge Felipe/Polícia Civil) Foto: Jorge Felipe/Polícia Civil

Com o apoio da Brigada Militar, a Polícia Civil deflagrou, no início da manhã desta sexta-feira (19), a Operação Recidiva para combater roubos a bancos no Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos 31 mandados judiciais, sendo quatro de prisão preventiva, três de prisão temporária e 24 de busca e apreensão, nas cidades de Porto Alegre, Gravataí, São Leopoldo e Tramandaí. Seis criminosos foram capturados. Os policiais apreenderam celulares, documentos e veículos.

Segundo a Polícia Civil, entre os roubos a instituições bancárias realizados neste ano no RS, destacam-se dois ocorridos em agências do Santander em Alvorada e São Leopoldo e um em uma agência do Itaú em Novo Hamburgo.

“O nome da operação, Recidiva, refere-se à recaída na mesma falta, no mesmo crime, reincidência. É o que se percebe, justamente, à medida que os autores dos crimes foram sendo investigados. Apesar de alguns suspeitos terem sido condenados, inclusive com penas cumpridas, voltaram a cometer crimes da mesma espécie”, informou a Polícia Civil.

