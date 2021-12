Rio Grande do Sul Seis pessoas são presas nesta sexta-feira por roubo a joalheria de Bagé

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Três criminosos chegaram no local vestidos com camiseta da polícia. Foto: Polícia Civil/Divulgação Três criminosos chegaram no local vestidos com camiseta da polícia. (Foto: Polícia Civil/Bagé) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Civil de Bagé prendeu os criminosos que praticaram o roubo em uma joalheria no centro da cidade. O crime ocorreu no começo da manhã. Três criminosos chegaram ao local vestidos com camiseta da polícia, renderam o vigilante e anunciaram o assalto. No interior da loja, os bandidos renderam outras vítimas, clientes e subtraíram relógios, joias, dinheiro e telefones celulares.

Durante a ação criminosa uma vítima ficou feriada, quando um dos assaltantes quebrou uma porta de segurança.

A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas e iniciaram imediatamente as buscas. Próximo ao local, os policiais encontraram um casal que estava na frente da joalheria durante o crime, passando informações para os comparsas. Eles foram presos e confessaram a participação no crime.

Os policiais começaram a reconstituir a dinâmica do crime a partir de dezenas de imagens de sistemas de videomonitoramento, em diversos pontos da cidade, e identificaram uma residência onde os criminosos foram deixados após o crime. Quando chegaram no local os policiais encontraram os três criminosos, as roupas e armas usadas no crime. Todos os objetos roubados na loja foram recuperados.

O homem que fez o resgate dos presos após o roubo também foi identificado e preso no bairro São Judas.

Os veículos utilizados no crime foram apreendidos. A perícia conseguiu identificar impressões digitais que comprovam a utilização do carro no crime.

Foram presos cinco homens, sendo três deles de Pelotas e foragidos do sistema penitenciário, com extensa ficha criminal por roubo, tráfico e homicídio. Os outros dois são de Bagé e auxiliaram em toda logística e execução do crime. Também foi presa uma mulher, também de Bagé, que participou com o grupo.

O delegado Cristiano Ritta, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) destacou a rapidez com que a Polícia Civil e a Brigada Militar solucionaram o crime, com uma intensa troca de informações e trabalho conjunto. A união das forças de segurança em Bagé é reconhecida pelos resultados que obtém no combate à criminalidade. Na ação desta sexta, a mobilização foi completa, com todas as guarnições da Brigada Militar e as delegacias prestando o apoio necessário à prisão dos criminosos.

As investigações vão continuar para identificar eventual participação de outras pessoas.

Os presos em flagrante foram apresentados na Delegacia de Pronto atendimento e seguiram para o Presídio Regional de Bagé.

