Rio Grande do Sul Seis unidades do Tudo Fácil retomam atendimentos nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os trabalhos no Tudo Fácil, central que reúne os serviços públicos mais solicitados pelos cidadãos, em Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e na Zona Sul de Porto Alegre reiniciam no horário habitual Foto: Lucas Motzkus/SPGG Os trabalhos no Tudo Fácil, central que reúne os serviços públicos mais solicitados pelos cidadãos, em Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e na Zona Sul de Porto Alegre reiniciam no horário habitual. (Foto: Lucas Motzkus/SPGG) Foto: Lucas Motzkus/SPGG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um período fechadas por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, seis unidades do Tudo Fácil terão as atividades retomadas a partir desta sexta-feira (31).

Os trabalhos no Tudo Fácil, central que reúne os serviços públicos mais solicitados pelos cidadãos, em Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e na Zona Sul de Porto Alegre reiniciam no horário habitual.

A unidade da Zona Norte da capital terá horário especial de atendimento até 8 de junho (de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 14h).

A unidade de Lajeado ainda opera em regime de plantão, apenas para retirada de documentos e informações (de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h), e a unidade do Tudo Fácil do Centro de Porto Alegre segue com os atendimentos suspensos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/seis-unidades-do-tudo-facil-retomam-atendimentos-nesta-sexta-feira-no-rio-grande-do-sul/

Seis unidades do Tudo Fácil retomam atendimentos nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul

2024-05-30