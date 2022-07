Rio Grande do Sul Seiscentos quilos de alimentos impróprios para o consumo são apreendidos em Cidreira, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Quatro estabelecimentos foram vistoriados e autuados Foto: Polícia Civil/Divulgação Quatro estabelecimentos foram vistoriados e autuados. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Seiscentos quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos durante uma operação do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), realizada na quarta-feira (27) em Cidreira, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Quatro estabelecimentos foram vistoriados e autuados. Os fiscais encontraram alimentos sem rotulagem adequada, sem procedência e armazenados de forma irregular, além de carnes sem selo de inspeção.

Um dos estabelecimentos fiscalizados, um bazar, realizava a venda de carnes congeladas, de forma irregular, com valor abaixo do preço de mercado, prazo de validade vencido e sem procedência.

Os nomes dos locais fiscalizados não foram divulgados pelo MP. Também participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Cidreira, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Delegacia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

Santo Antônio da Patrulha

Na terça-feira (26), também no Litoral Norte, 750 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos em Santo Antônio da Patrulha. Três mercados foram fiscalizados. Um dele teve a padaria, o açougue e o depósito interditados.

