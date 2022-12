Esporte Seleção Brasileira chega ao Brasil com Tite emocionado e Everton Ribeiro é único a falar: “Todo mundo muito frustrado”

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Técnico foi aplaudido por torcedores no Aeroporto do Galeão. (Foto: Reprodução)

Dois dias após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, parte da delegação do Brasil desembarcou em solo brasileiro. A chegada aconteceu na manhã de domingo (11), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e o que chamou atenção foi o semblante do técnico Tite, que estava visivelmente emocionado.

O técnico da Seleção Brasileira, que não falou com a imprensa no desembarque – algo que já era sabido –, chegou com olhos marejados, passou reto na área do desembarque e foi aplaudido pelos presentes. Então disse “muito obrigado” e revelou estar emocionado.

Antes desembarcar no Rio, o voo que saiu de Doha e levou a delegação brasileira ainda fez uma escala em Londres, na Inglaterra, onde boa parte dos jogadores ficou por lá, já que a maioria atua na Europa. O restante, por sua vez, seguiu até o Brasil. Entre eles foi possível observar alguns “europeus” como Ederson, Raphinha, Danilo e Rodrygo, além de Everton Ribeiro e Weverton, que jogam no Brasil. A comissão técnica e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, além do seu estafe, também desembarcaram em solo carioca.

O meia do Flamengo Everton Ribeiro, inclusive, foi o único a falar com a imprensa presente no Galeão e revelou a frustração com a eliminação ainda nas quartas da seleção brasileira, que estava confiante para a conquista do hexacampeonato.

“Ainda muito recente, né. Todo mundo muito frustrado, triste. A gente não esperava (a eliminação). A gente estava muito confiante de chegar na final e de ser campeão, o trabalho foi feito para isso”, começou por dizer.

“Estava encaminhando muito bem, uma equipe muito forte, todo mundo no seu melhor, todo mundo bem. Infelizmente, um jogo sofremos um chute no gol e perdemos nos pênaltis. Mas futebol é assim, a gente tem que saber que o trabalho foi bem feito e infelizmente não foi com o resultado que queríamos. Mas acho que o Brasil merecia”, prosseguiu Everton, que ainda agradeceu ao apoio da torcida brasileira.

“Só temos que agradecer à torcida, que desde o primeiro momento nos ajudou. A gente sentiu toda essa energia positiva, esse pensamento positivo e isso nos deixou orgulhosos lá. Mas, como falei, é muito triste não poder ter sido campeão”, finalizou.

A seleção brasileira se despediu do Catar com a sétima colocação, a pior desde a Copa de 1990, quando caiu ainda nas oitavas para a Argentina, que encara a Croácia na semifinal no Mundial de 2022. Tite, por sua vez, não segue no cargo, e a CBF buscará um substituto. O anúncio do escolhido, porém, só acontecerá em janeiro, segundo garantiu Ednaldo Rodrigues.

