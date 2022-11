Esporte Seleção brasileira chega ao Catar para disputa da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Brasil vai em busca de seu sexto título na competição Foto: Lucas Figueredo/CBF Brasil vai em busca de seu sexto título na competição (Foto: Lucas Figueredo/CBF Foto: Lucas Figueredo/CBF

A Seleção Brasileira chegou a Doha, no Catar, por volta das 17h, deste sábado (19) (horário de Brasília), para sua 22ª participação na Copa do Mundo. Os jogadores e a comissão técnica embarcaram no fim da manhã em Turim, na Itália, onde passaram a última semana se preparando no CT da Juventus.

O primeiro treino da seleção está marcado para este domingo (20), no estádio Grand Hamad. É ele que a equipe usará como campo de preparação para os jogos da competição.

O Brasil é o único pentacampeão mundial e busca, portanto, seu sexto título na competição. A última conquista do país foi há exatos 20 anos, na Copa de 2002, no Japão e Coreia do Sul.

A Copa será aberta neste domingo, com um jogo entre o anfitrião Catar e o Equador, mas a seleção brasileira só entra em campo na próxima quinta-feira (24) para enfrentar a Sérvia. Os outros dois jogos da primeira fase são contra a Suíça, no dia 28, e Camarões, no dia 2 de dezembro.

