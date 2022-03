Esporte Seleção brasileira de atletismo viaja para disputa do Mundial Indoor de Belgrado

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Delegação brasileira que embarcou para a Sérvia. (Foto: Wagner Carmo/CBAt)

A seleção brasileira embarcou na noite de segunda-feira (14), em dois voos diferentes, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para a disputa do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo. A competição será realizada da próxima sexta-feira até domingo, em Belgrado, na Sérvia. Destaque da seleção, o campeão olímpico Thiago Braz já está na Europa e seguirá direto da Itália para a Sérvia, num voo de Veneza para Zurique e Belgrado na quinta-feira.

A delegação terá 17 atletas – 11 homens e seis mulheres –, prontos para tentar os melhores resultados possíveis no evento que reunirá representantes de 137 países. Almir Cunha dos Santos e Núbia Soares, ambos do salto triplo, pediram dispensa por lesões às vésperas do embarque.

Thiago Braz, que já está na Europa, vem obtendo bons resultados na temporada. Campeão olímpico no Rio-2016 e bronze em Tóquio-2021, ele tem se destacado na competições indoor de 2022, tendo saltado 5,91 m no dia 6 de março, em Rouen, na França.

Outro destaque é Darlan Romani, que ficou em quarto lugar na prova do arremesso do peso nas edições de Portland-2016, nos Estados Unidos, e de Birmigham-2018, na Grã-Bretanha.

Recordista sul-americano ao ar livre, com 22,61 m, o atleta catarinense de 30 anos melhorou seu recorde continental em pista coberta no dia 20 de fevereiro, em Cochabamba, na Bolívia, ao conquistar a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano Indoor, com a marca de 21,71 m. “Estou bem treinado e focado em obter um bom resultado. Não falo de marcas, mas de fazer o melhor”, comentou Darlan, antes da viagem.

Outras atrações, com base em seus resultados indoor, são Rosângela Santos (IICB-RJ), recordista sul-americana dos 60 m, com 7.17, e Rafael Henrique Pereira (Clã Delfos-MG), que este ano correu quatro vezes a marca continental dos 60 m com barreiras, com 7.58.

Da lista de convocados, o Brasil não contará com três atletas: Geisa Arcanjo, do arremesso do peso, pediu dispensa, e Almir Cunha dos Santos e Núbia Soares, ambos do salto triplo, estão contundidos e apresentaram os laudos médicos exigidos pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) antes do embarque de todas as delegações para competições oficiais.

Almir Júnior, ganhador da medalha de prata em Birmingham-2018, comunicou no último sábado por meio de seu treinador, José Haroldo Gomes, o Arataca, que sentiu dores no posterior da coxa. “Depois de passar por tratamento intensivo e por avaliações dos médicos André Guerreiro, da CBAt, e Fabio Krebs, solicitamos a dispensa do atleta”, disse o treinador.

Já Núbia informou ao médico André Guerreiro que teve dor aguda no tendão de Aquiles direito e fez uma ressonância, cujo resultado saiu nesta segunda-feira. A brasileira treina na Espanha e vinha sentindo dores há 15 dias, mas a lesão se agravou. Foi constatada uma tendinite, que a impede até de correr no aquecimento.

Para assegurar as melhores condições de competição e garantir a integridade de seus atletas a CBAt exige atestado médico sobre a condição física do atleta na formação de suas seleções brasileiras.

A delegação viajou pelas companhias Swiss Airlines e Luftansa e seguiu com o chefe Deraldo Ferreira Oppa (CBAt) e os delegados Fernando dos Reis e Domingos Pandeló (CBAt). O treinador-chefe é Renan da Mota Valdiero (RJ) e os treinadores são Darci Ferreira da Silva (SP), Mauro Roberto Fonseca França (MG), José Haroldo Loureiro Gomes (RS), Vitali Petrov (CBAt), Silvana Vieira (PR) e José Antônio Rabaça (SP).

A seleção contará com o auxílio do médico Andre Luís Lugnani de Andrade (SP), da fisioterapeuta Sheyla Souza Alves Oechsler (SC) e do massoterapeuta Jorge Antônio Lima (SP).

Os atletas são os seguintes:

Feminino

– Rosângela Cristina Oliveira Santos – 60 m;

– Vitória Cristina Silva Rosa – 60 m;

– Vitória Sena Batista Alves – 60 m com barreiras;

– Ketiley Batista – 60 m com barreiras;

– Eliane Martins – salto em distância;

– Lívia Avancini – arremesso do peso.

Masculino

– Felipe Bardi dos Santos – 60 m;

– Erik Felipe Barbosa Cardoso – 60 m;

– Lucas da Silva Carvalho – 400 m;

– Rafael Henrique Campos Pereira – 60 m com barreiras;

– Gabriel Oliveira Constantino – 60 m com barreiras;

– Thiago Braz da Silva – salto com vara;

– Samory Uiki Bandeira Fraga – salto em distância;

– Alexsandro do Nascimento de Melo – salto triplo;

– Fernando Carvalho Ferreira – salto em altura;

– Thiago Júlio Alfano Moura – salto em altura;

– Darlan Romani – arremesso do peso.

