Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Atletas da seleção masculina se reúnem nesta terça-feira para iniciar treinamentos visando as Eliminatórias. (Foto: CBB)

Já classificada para a segunda fase da competição, a seleção brasileira masculina de basquete se apresenta nesta terça-feira (21) focada nos dois jogos contra o Uruguai e a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a fim de ajustar a equipe e se manter com aproveitamento de 100%.

O primeiro duelo acontece diante dos uruguaios dia 30, em Montevidéu, enquanto o outro compromisso vai ser contra a Colômbia, em 3 de julho, em Barranquilla. A fase de treinamentos da seleção acontece no Paulistano, em São Paulo.

Para os dois jogos, o técnico Gustavo De Conti aposta na manutenção do trabalho. As principais novidades na lista são Marcelinho Huertas, que defende o Tenerife, e Rafa Luz, do Bilbao. Esta sequência que a seleção vai fazer no exterior repete a última janela das Eliminatórias quando o Brasil derrotou Uruguai e Colômbia jogando em Franca, interior do estado de São Paulo.

Para a lista de Gustavo de Conti foram chamados os armadores Elinho, Rafa Luz e Marcelo Huertas, os alas-armadores Georginho e Gui Deodato, os alsDanilo Fuzaro e Rafael Munford, os alas-pivôs Gabriel Jaú, Rafael Mineiro, Lucas Dias, Bruno Caboclo e Renan Lenz e os pivôs Lucas Mariano e Wesley Castro.

Líder do Grupo B, o Brasil chega à última rodada da janela classificado, assim como os uruguaios. O chaveamento da segunda fase do torneio já está definido com a presença dos Estados Unidos, Porto Rico e México.

Eliminatórias da Copa do Mundo

Pelo formato de disputa das Eliminatórias, as 16 Seleções das Américas foram separadas na primeira fase em quatro grupos com quatro equipes, formando os Grupos A, B, C e D, com jogos de ida e volta dentro dos grupos, totalizando seis partidas. Os três melhores de cada chave avançam para a segunda fase, quando serão formados os Grupos E e F, com seis equipes em cada uma.

Neste segundo momento, todas as equipes carregam os resultados da primeira fase, e jogam apenas contra as equipes que não enfrentaram ainda. Assim, teremos jogos de ida e volta entre Brasil x México, Estados Unidos e Porto Rico. Após o fim dos duelos, os três primeiros + o melhor quarto colocado entre os Grupos E e F se classificam para a Copa do Mundo 2023, somando sete postos das Américas na competição.

Copa do Mundo 2023

A Copa do Mundo acontece entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro de 2023, com Japão, Filipinas e Indonésia dividindo o direito de sediar a disputa. A competição terá 32 equipes, com oito grupos de quatro equipes na primeira fase. Os dois melhores times de cada grupo avançam para a fase seguinte da Copa do Mundo, quando formam um novo grupo de quatro equipes contra rivais de outra chave. Os dois melhores vão para o mata-mata a partir das quartas de final. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Confederação Brasileira de Basketball.

