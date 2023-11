Esporte Seleção Brasileira de futebol masculino vence o México por 1 a 0 e disputará a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos contra o Chile

O Brasil tenta encerrar um jejum de 36 anos sem ganhar a medalha de ouro no futebol masculino dos Jogos Pan-Americanos Foto: Lesley Ribeiro/CBF O Brasil tenta encerrar um jejum de 36 anos sem ganhar a medalha de ouro no futebol masculino dos Jogos Pan-Americanos. (Foto: Lesley Ribeiro/CBF) Foto: Lesley Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira disputará a medalha de ouro do futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, contra o time da casa. A classificação para a final foi conquistada com uma vitória por 1 a 0 sobre o México na quarta-feira (1º), no estádio Sausalito, em Viña del Mar.

O gol decisivo saiu logo aos 3 minutos de jogo, quando o zagueiro Tony Leone marcou contra. Depois disso, o Brasil suportou uma partida inteira de muita pressão, e o goleiro Mycael brilhou.

A final será realizada neste sábado (4), às 20h, também no estádio Sausalito. Os chilenos avançaram para a decisão após vencerem os Estados Unidos por 1 a 0. O Brasil tenta encerrar um jejum de 36 anos sem ganhar a medalha de ouro no futebol masculino dos Jogos Pan-Americanos. A última conquista foi em Indianápolis, nos Estados Unidos, em 1987. A Seleção Brasileira masculina tem quatro ouros, três pratas e um bronze na história do torneio.

O Brasil não sofreu gols nos quatro jogos que disputou até agora. Na primeira fase, o time venceu os Estados Unidos por 1 a 0, a Colômbia por 2 a 0 e Honduras por 3 a 0. Com a vitória de quarta-feira sobre o México, são sete gols a favor e nenhum contra.

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, exaltou a boa campanha da Seleção na competição. “Quero parabenizar a todos os membros da Seleção Brasileira no Pan-Americano, que estão fazendo uma ótima campanha na competição, em especial aos atletas, que têm representado muito bem o Brasil. Desejo a todos boa sorte na final e que venha a medalha de ouro”, declarou.

