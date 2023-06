Esporte Seleção Brasileira é convocada para Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

A técnica Pia Sundhage convocou 23 atletas para a competição. (Foto: Divulgação/CBF)

A Seleção Brasileira feminina de futebol foi convocada na tarde desta terça-feira (27) pela técnica Pia Sundhage para a Copa do Mundo Feminina 2023. A competição será disputada na Austrália e na Nova Zelândia a partir do dia 20 de julho. A relação conta com 23 nomes e mais três suplentes em caso de lesão. As ausências mais sentidas foram da atacante Cristiane, de 38 anos, por opção técnica, e Formiga, 44 anos, por aposentadoria da Seleção. Já a craque Marta está entre as selecionadas pela sueca Sundhage. Aos 37 anos, Marta vai disputar a sua sexta Copa do Mundo.

As convocadas:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo) e Camila (Santos);

Defensoras: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF), Rafaelle (Arsenal) e Tamires (Corinthians);

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitória (Benfica) e Ary Borges (Racing Louisville);

Atacantes: Andressa Alves (Roma), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride).

As três suplentes são: Tainara (Bayern de Munique), Aline Gomes (Ferroviária) e Angelina (OL Reign).

A delegação embarca para Gold Coast, na Austrália, dia 3 de julho, em voo fretado para iniciar a preparação. O Brasil está no Grupo F junto de Panamá, França e Jamaica. A estreia acontece no dia 24 de julho, contra o Panamá. Depois, joga contra a França, dia 29, e Jamaica, dia 2 de agosto.

A treinadora Pia Sundhage não garantiu Marta como titular da Seleção na competição.

“Se ela vai estar como titular, não sei. Mas o papel que eu der para ela, tenho certeza de que ela vai fazer bem”, disse.

“Marta é rainha, é ícone, só de estar por perto dela, é contagioso. Ela é generosa, tem muita energia. Eu já disse algumas vezes, que na parte final do campo, ela é uma das melhores. Estar perto dela, ter a chance de estar perto dela, é muito importante”, completou.

