Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Pela segunda vez, a Seleção Brasileira vai entrar em campo para um amistoso da data Fifa. O jogo ocorre contra o Senegal, em Lisboa, em Portugal. A partida acontece a partir das 16h, no estádio José Alvalade, do Sporting.

O Brasil vem de uma goleada por 4 a 1 sobre Guiné no último sábado. Já Senegal, 18º do ranking da Fifa, empatou com Benin por 1 a 1 fora de casa nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.

O último encontro entre as seleções foi em amistoso disputado em 2019, em Singapura, e terminou empatado em 1 a 1. Esse será o último compromisso do Brasil antes do início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Provável escalação do Brasil

Ederson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Malcom, Vini Jr e Richarlison. Técnico: Ramon Menezes

Provável escalação do Senegal:

Dieng, Mendy, Seck (Koulibaly), Diallo e Jakobs; Diatta, Ciss e Gueye; Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Aliou Cissé

Arbitragem Árbitro: Gustavo Correia (Portugal)

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota (ambos de Portugal) Quarto árbitro: Helder Carvalho (Portugal) VAR: Helder Malheiro (Portugal) Acompanhe na Rádio Grenal a transmissão do amistoso Tweets by rdgrenal

