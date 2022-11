Esporte Seleção Brasileira faz penúltimo treino antes de enfrentar a Suíça na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Tite comandou a primeira atividade com grupo completo antes da segunda partida na Copa do Mundo Foto: Lucas Figueredo/CBF Tite comandou primeira atividade com grupo completo antes da segunda partida na Copa do Mundo (Foto: Lucas Figueredo/CBF) Foto: Lucas Figueredo/CBF

Neste sábado (26), a Seleção Brasileira fez o seu penúltimo treinamento antes da partida contra a Suíça. Após a vitória por 2 a 0, na estreia da Copa do Mundo, o técnico Tite comandou a segunda atividade no Grand Hamad Stadium. Com três pontos e na liderança do grupo G, o Brasil pode garantir a classificação em caso de uma combinação de resultados.

A segunda partida da Seleção acontece nesta segunda-feira (28), às 13h, no estádio 974, em Doha. O adversário do Brasil, a Suíça, em sua primeira partida venceu a seleção de Camarões por 1 a 0 e está na vice-liderança. Está atrás do Brasil pelo saldo de gols.

Na atividade deste sábado, Tite não embolsou quem ficaria nos lugares de Danilo e Neymar. Os dois atletas se lesionaram contra a Sérvia e estão em tratamento. O time brasileiro faz o último treinamento neste domingo (27) e vai ter atendimento a imprensa com entrevista coletiva de um atleta e do técnico Tite.

