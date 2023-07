Seleção Seleção Brasileira feminina já está na Austrália

Viagem em voo fretado pela CBF levou mais de 24 horas. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

A Seleção Brasileira feminina de futebol já está em solo australiano. A delegação brasileira desembarcou em Brisbane nessa terça-feira (4), às 18h30min (horário local), após pouco mais de 24 horas de viagem em voo fretado. Minutos depois, o grupo partiu de ônibus para Gold Coast, onde fará a preparação para a Copa do Mundo Feminina 2023.

O grupo deixou Brasília na manhã de segunda-feira (4), às 5h. No trajeto, fez uma parada para abastecimento em Pappete, capital da Polinésia Francesa, e seguiu com destino a Brisbane.

Assim como no embarque, a equipe chegou a Brisbane com o traje exclusivo de viagem, em uma parceria inédita com a animale. A Seleção voltará a usar o look no dia 18 de julho, quando deixará Gold Coast com destino à sede na primeira fase do mundial, em Brisbane.

“Foi uma viagem muito cansativa. Mas tivemos todo suporte, com atividades no voo, para uma adaptação ao fuso. Nosso sentimento é de quem vai ter muito trabalho para chegar bem e firme no Mundial e, se Deus quiser, sair daqui com o título”, disse a lateral Antônia.

A Seleção ficará concentrada no hotel Royal Pints, em Gold Coast, uma das regiões mais bonitas da Austrália. A equipe usará os primeiros dias para recuperação da viagem. O primeiro treino será nesta quinta-feira (6), às 11h (horário local).

A delegação deixará Gold Coast no dia 18 de julho e seguirá de ônibus às 13h30 (Horário local) para Brisbane, sede do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. A previsão de chegada será às 15h (Horário local).

Pela primeira vez em Copas do Mundo Feminina, as seleções participantes contarão com uma sede fixa na primeira fase da competição. A delegação brasileira ficará concentrada em Brisbane, onde terá um hotel e centro de treinamento exclusivos.

O Brasil ficará hospedado no Best Western North Lakes Hotel e fará os treinamentos no Moreton Bay Central Sports Complex. A delegação deixará o local um dia antes dos jogos da primeira fase e voltará no dia seguinte às partidas. A exceção será o duelo contra a França, quando a Canarinho não precisará viajar já que será disputado no Estádio de Brisbane.

Em caso de classificação para as oitavas de final, a Canarinho não contará com sede fixa, logo, fará os deslocamentos para as cidades-sedes dos jogos eliminatórios. Neste caso, dependerá do chaveamento das próximas rodadas.

Seleção Brasileira feminina já está na Austrália

2023-07-04

