Esporte Seleção Brasileira vai estrear nova camisa durante amistosos com Inglaterra e Espanha

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O símbolo estará centralizado em vez de ficar no lado esquerdo do peito. Foto: Reprodução O símbolo estará centralizado em vez de ficar no lado esquerdo do peito. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nova camisa da Seleção Brasileira já foi divulgada, confirmando a parceria entre Nike e Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O uniforme será usado em dois amistosos de março, um no Estádio de Wembley, em Londres, contra a Inglaterra e o outro no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, contra a Espanha. Ou seja, o modelo vai estrear junto com o técnico Dorival Júnior.

A principal mudança na vestimenta é a posição do escudo da CBF, que conta com as cinco estrelas dos títulos mundiais. O símbolo estará centralizado em vez de ficar no lado esquerdo do peito, uma escolha que não é feita desde o uniforme de 2004, que foi utilizado na Copa América daquele ano. Na ocasião, o Brasil derrotou a Argentina nos pênaltis após empatar por 2 a 2, com Adriano marcando nos minutos finais da decisão.

Outro detalhe da camisa são os desenhos que representam a fauna e a flora brasileira, que fazem parte da campanha “Brasil Para Todos”, um selo que fica na parte interna do uniforme. O tom de amarelo é mais claro do que no modelo anterior, e a gola da nova versão será em “v”.

O modelo já tinha sido vazado em 2023 no site Footy Headlines, especializado em camisas de futebol. Antes deste, o modelo mais recente foi lançado em 2022 para ser utilizado na Copa do Mundo do Catar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/selecao-brasileira-vai-estrear-nova-camisa-durante-amistosos-com-inglaterra-e-espanha/

Seleção Brasileira vai estrear nova camisa durante amistosos com Inglaterra e Espanha

2024-03-12