Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

Dunga, D’Alessandro e Edenilson entregaram, nesta quarta-feira (13), 17 toneladas de alimentos no Sacolão da Restinga, em Porto Alegre. Toda a quantia doada será repassada para 15 instituições da cidade. A iniciativa faz parte do Seleção do Bem, projeto social do ex-capitão da Seleção brasileira.

“Estaremos apoiando sempre iniciativas que promovam o bem, a solidariedade e a esperança de dias melhores”, declarou, sobre a ação, o capitão e ídolo colorado D’Alessandro.

