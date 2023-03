Economia Selic a 13,75%: Ministro da Fazenda diz que é preocupante e aponta que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Segundo Haddad, a depender das futuras decisões do BC, o resultado fiscal pode ser comprometido. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na quarta-feira (22) que o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgado pelo Banco Central (BC) é “muito preocupante”. Segundo ele, o governo divulgou também nesta quarta, por meio do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do primeiro bimestre, que as projeções para as contas públicas estão melhorando. Ele comentou a decisão do BC de manter a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano.

“Eu considerei o comunicado do Copom preocupante. Muito preocupante, porque hoje nós divulgamos o Relatório Bimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que as nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas, e o comunicado deixa em aberto, no momento em que a economia está retraindo e que o crédito, sobretudo para empresas e famílias, está com problema. O Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo”, disse.

Segundo Haddad, a depender das futuras decisões do BC, o resultado fiscal pode ser comprometido. O ministro ainda sinalizou que espera que a ata do Copom atenue o tom do comunicado.

“Obviamente, nós sempre vamos fazer chegar ao Banco Central as nossas observações, como aconteceu no primeiro comunicado da reunião de fevereiro. O primeiro comunicado também veio muito duro. A ata atenuou. Em alguns dias depois a ata veio diferente, uma pouco atenuada. Tomara que isso aconteça de novo. Nós esperamos que isso aconteça de novo, mas nós vamos fazer chegar ao Banco Central a nossa análise do que é mais recomendável para a economia brasileira encontrar o equilíbrio, de trajetória da dívida, da inflação, das contas públicas, do atendimento às demandas sociais”, disse.

Haddad afirmou que as reiteradas críticas que tem feito ao BC e às decisões do Copom de manter os juros em 13,75% ao ano não geram ruídos porque são feitas de “boa-fé”. “Na verdade, não existe ruído quando existe boa-fé. Eu estou aqui de boa-fé emitindo uma opinião que, eu penso que deve ser considerada pela política monetária, de uma pessoa que ocupa o Ministério da Fazenda”, afirmou.

Inflação

O ministro minimizou as preocupações do Copom com a piora do ambiente internacional e com as expectativas de inflação. Ele afirmou que o Brasil está em “uma situação diferente dos demais países, porque a nossa inflação está mais controlada que a do mundo desenvolvido”. Haddad ainda ressaltou que a apresentação do arcabouço fiscal deve melhorar as expectativas para a inflação.

“É só comparar com a inflação europeia. E a taxa de juros dos países desenvolvidos, apesar de ter subido, continua negativa. Não está positiva, enquanto a nossa taxa de juros é a maior do mundo. Está, hoje, rodando, dependendo de como você faz a conta, entre 6,5% e 8% acima da inflação. Então, evidentemente que é diferente da situação do mundo desenvolvido. A Europa está com uma inflação encerrada agora de 8,5%. Não é a realidade brasileira”, disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

