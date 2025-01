Política Sem Bolsonaro, parlamentares da oposição organizam comitiva para a posse de Trump nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Além da cerimônia de posse, os parlamentares devem participar de encontro com assessores do presidente norte-americano, comício e um baile de gala Foto: RS/Fotos Públicas Além da cerimônia de posse, os parlamentares devem participar de encontro com assessores do presidente norte-americano, comício com apoiadores do republicano e um baile de gala. (Foto: RS/Fotos Públicas) Foto: RS/Fotos Públicas

Uma comitiva de pelo menos 20 deputados federais deve participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (20). Entre os nomes estão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Carla Zambelli (PL-SP). A posse de Donald Trump como presidente dos EUA acontece em Washington, D.C, capital americana.

Além da cerimônia de posse, há a previsão de o grupo participar de outras atividades na capital americana, entre elas um brunch com assessores do governo Trump e um baile de gala. Os deputados também participarão de um comício com apoiadores do presidente norte-americano.

O secretário de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, deputado Mário Heringer (PDT-MG), afirmou que 14 deputados já informaram à Casa que participarão da posse do republicano. Segundo o secretário, os deputados estão indo para os Estados Unidos por conta própria e “sem ônus para a Câmara”.

Segundo lista que circula entre deputados e divulgada pelo deputado Giovani Cherini (PL-RS), estarão presentes parlamentares dos partidos PL, Podemos, Novo e Republicanos.

Confira a lista dos deputados que devem participar da posse de Trump:

Adilson Barroso (PL-SP)

Bia Kicis (PL-DF)

Cabo Gilberto Silva (PL-BPB)

Capitão Alden (PL-BA)

Carla Zambelli (PL-SP)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Giovani Cherini (PL-RS)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Joaquim Passarinho (PL-PA)

Luiz Philippe de Orleans (PL-SP)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Marcos Pollon (PL-MS)

Mauricio Marcon (Podemos-RS)

Maurício do Vôlei (PL-MG)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Os deputados Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hattem, Mário Frias, Sóstenes Cavalcante e os senadores Eduardo Girão (Novo) e Jorge Seif (PL-SC) participaram de agendas nos EUA com movimentos conservadores.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado para a cerimônia, mas não participará do evento. Na quinta-feira (16), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou o pedido de devolução do passaporte de Bolsonaro para que ele possa viajar para os Estados Unidos.

Segundo Bolsonaro, sua esposa, Michelle Bolsonaro, irá à posse do futuro presidente norte-americano. O ex-presidente teve o documento apreendido no ano passado, durante operação da Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder, que teria envolvido o ex-presidente, aliados e militares próximos.

Segundo a decisão de Moraes, desde que o passaporte foi retido, não houve alteração que justificasse a suspensão da medida. E diz também que Bolsonaro continua dando indícios de que pode tentar fugir do país.

Ausência de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi convidado para a posse. A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, vai representar o governo brasileiro no evento.

A ausência de convite a Lula é normal. Historicamente, os governantes costumam evitar participar de cerimônias de posse no exterior por questões de segurança, optando por enviar diplomatas como representantes. De acordo com a Agência Reuters, no entanto, Trump quebrou precedentes e convidou vários líderes estrangeiros para a cerimônia.

