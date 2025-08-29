Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Sem citar Nikolas Ferreira, Lula diz que um “deputado” fez campanha de mentiras para defender o crime organizado

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Presidente se referia à tentativa do governo ampliar a fiscalização das fintechs, que se tornaram um dos principais braços financeiros do PCC. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nessa sexta-feira (29), que “um deputado” fez campanhas com inverdades que ajudaram o crime organizado. A declaração é uma referência ao que o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou após as operações deflagradas ontem contra a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em atividades da economia formal. Na ocasião, Barreirinhas defendeu que as fake news envolvendo o Pix no início do ano impediram que o governo ampliasse a fiscalização das fintechs, que se tornaram um dos principais “braços financeiros” do PCC.

“Tem um deputado que fez campanha contra as mudanças que a Receita Federal propôs. E, agora, está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. E nós não vamos dar trégua ao crime organizado”, disse o presidente, em entrevista concedida à Rádio Itatiaia.

Em janeiro, uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o monitoramento e possível taxação do Pix foi apontado por bolsonaristas como o motivo do recuo do governo sobre a medida anunciada pela Receita. Após o episódio, à época, o parlamentar superou o presidente Lula em número de seguidores no Instagram.

O petista também aproveitou para elogiar as ações policiais realizadas na quinta-feira (28). De acordo com Lula, a operação conjunta foi “a mais importante de 525 anos do Brasil”. O presidente abordou a importância do Governo Federal atuar juntamente dos governadores locais, além de provocar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado neste país, e o ex-presidente que tome cuidado”, disse. “O crime organizado, hoje, é uma coisa muito sofisticada. Ele está na política, no futebol, na Justiça, em todo lugar. É um braço internacional muito poderoso, com relações com o mundo inteiro, verdadeiras multinacionais”, completou.

PEC da Segurança

De acordo com Lula, a atuação do governo na megaoperação deflagrada contra o PCC demonstra seriedade com com o combate ao crime organizado, o que “ajuda muito” o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, chamada de PEC da Segurança. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, em junho, mas ainda precisa ser votado pelo plenário e analisado pelo Senado.

“O que aconteceu ontem foi muito importante, acho que vai facilitar a aprovação da PEC (da Segurança) no Congresso Nacional”, afirmou o petista. “O governo começou a agir fortemente no combate ao crime organizado. E isso não tem mais volta”, enfatizou.

A PEC altera artigos da Constituição que aumentam o papel da União na elaboração de diretrizes de políticas de segurança pública. A proposta é a principal aposta do governo Lula para organizar e intensificar o combate ao crime organizado, mas enfrenta resistência de governadores e políticos da oposição, que alegam risco de eventuais prejuízos à autonomia dos estados.

Na quinta-feira, em coletiva de imprensa realizada após a ação policial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também utilizaram a ocasião para defender a aprovação da PEC da Segurança. Segundo eles, o projeto é forma de ampliar a colaboração entre os entes federativos.

Apesar do discurso de Lula voltado para a cooperação, representantes do governo federal e do governo de São Paulo fizeram coletivas de imprensa ao mesmo tempo sobre as operações, postaram sobre o tema nas redes sociais e tentaram colher os louros da operação, a maior do tipo já realizada na história, para si. Nas redes sociais, tanto Lula quanto Tarcísio exaltaram a ação, mas destacaram o trabalho das forças em seus âmbitos.

Ainda em entrevista à Itatiaia, na esteira dos elogios à operação, Lula afirmou que irá a Manaus (AM) para inaugurar, na próxima semana, um centro de combate ao narcotráfico com atuação conjunta da PF e das polícias amazônicas.

“(O local funcionará) Para que a gente faça um combate severo ao crime organizado, ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas”, afirmou.

Embate 

Cumprindo agenda em Minas Gerais, Lula também falou à Itatiaia sobre as eleições presidenciais de 2026. O petista afirmou que “quanto mais candidatos, melhor”, citando eventuais candidaturas dos governadores presidenciáveis Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Jr. (PSD-PR), Ronaldo Caiado (União-GO) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Questionado se os governadores “temem” Bolsonaro e, por isso, não apresentam candidaturas oficiais à Presidência – apenas Zema e Caiado já divulgaram pré-candidatura –, Lula reconheceu que o ex-presidente tem uma “força muito forte” no campo da direita. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Fora de Brasília, Eduardo Bolsonaro pede ao presidente da Câmara dos Deuptados para exercer mandato dos Estados Unidos; leia o pedido
Alexandre de Moraes absolve réu do 8 de Janeiro considerado “incapaz”
https://www.osul.com.br/sem-citar-nikolas-ferreira-lula-diz-que-um-deputado-fez-campanha-de-mentiras-para-defender-o-crime-organizado/ Sem citar Nikolas Ferreira, Lula diz que um “deputado” fez campanha de mentiras para defender o crime organizado 2025-08-29
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Política A rede social X, de Elon Musk, está cobrando cerca de R$ 10 mil de Carla Zambelli

Política Escritório da filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça recebeu R$ 300 mil de empresa investigada pela Polícia Federal

Política Alexandre de Moraes absolve réu do 8 de Janeiro considerado “incapaz”

Política Fora de Brasília, Eduardo Bolsonaro pede ao presidente da Câmara dos Deuptados para exercer mandato dos Estados Unidos; leia o pedido