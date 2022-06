Brasil Sem dados de 8 Estados, mais Distrito Federal, Brasil registra 12 mortes por covid em 24 horas; média móvel está em 80

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

São 667.056 óbitos e 31.153.765 casos conhecidos do coronavírus desde o início da pandemia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Brasil registrou neste domingo (5) 12 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 667.056 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 80.

Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -17%, indicando tendência de queda nos óbitos pela doença.

Doze Estados relataram não ter registrado mortes: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Oito estados e o Distrito Federal não atualizaram os dados neste domingo: Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins.

São Paulo e Bahia justificaram a não divulgação do boletim a problemas no sistema do Ministério da Saúde, o que, segundo eles, impediu o processamento dos dados.

O país também registrou 4.591 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 31.153.765 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 29.342, variação de +103% em relação a duas semanas atrás.

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Curva de mortes

A curva de mortes nos Estados aponta que os óbitos em decorrência da doença está subindo em seis unidades federativas: Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná e Ceará. A doença segue em estabilidade em outros seis estados. São eles o Acre, Amapá, Pernambuco, Alagoas, Amazonas e Rondônia. Os números da covid estão em queda na Paraíba, Sergipe, Piauí, Goiás, Pará e Rio Grande do Sul. Oito Estados e mais o Distrito Federal não divulgaram as informações sobre a pandemia da covid: Bahia, Manaus, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Vale ressaltar que há Estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os números de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Já a variação percentual para calcular a tendência (alta, estabilidade ou queda) leva em conta os números não arredondados.

