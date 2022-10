Política Sem declarar apoio a Leite, PT gaúcho define “nenhum voto a Onyx”

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Petistas não desistiram de contar com uma manifestação do candidato tucano a favor de Lula na disputa presidencial Foto: Divulgação Petistas não desistiram de contar com uma manifestação do candidato tucano a favor de Lula na disputa presidencial. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (10), o PT gaúcho publicou uma resolução em que orienta a militância a manter o foco na campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sobre a disputa estadual, a nota traz a frase “nenhum voto a Onyx”, em referência ao candidato ao governo do Rio Grande do Sul que está no segundo turno e é apoiado pelo presidente e adversário de Lula na eleição nacional, Jair Bolsonaro (PL).

Contudo a nota do PT, construída após reunião da direção executiva do partido, não pede votos no ex-governador e candidato à reeleição Eduardo Leite (PSDB). O PT deixou de ir ao segundo turno com a candidatura de Edegar Pretto (PT) por uma diferença de apenas 2.441 votos em relação a Leite.

O Partido dos Trabalhadores manterá oposição a Onyx, mas sem um apoio formal ou convicto a Leite. O deputado federal Paulo Pimenta, presidente do partido no Estado, confirma que, em relação a Leite, a posição do partido “fica em aberto”. Um dos argumentos para o teor da resolução é a estratégia de Leite de ficar neutro na disputa presidencial.

Troca de apoio

O tucano se equilibra em uma equação em que precisa dos eleitores de Pretto para tentar vencer, mas sem se aproximar do PT de forma que possa perder os votos que recebeu de simpatizantes de Bolsonaro, também postulante à reeleição.

A nota do PT, no trecho mais decisivo sobre a eleição estadual, afirma: “Combate sem tréguas ao bolsonarismo no Brasil e no Rio Grande através dos seus representantes. Portanto, nenhum voto a Onyx!”. Os petistas não desistiram de contar com uma manifestação de Leite a favor de Lula na disputa presidencial. Se isso acontecer, o PT buscará transferir os 1,7 milhão de votos de Pretto para o tucano em sinal de reciprocidade.

— Esperamos por uma sinalização do Leite para termos a nossa definição. Fizemos quase 27% dos votos (no primeiro turno para o Palácio Piratini). São milhares de pessoas que estão esperando para definir seu voto e olhando a posição do Leite. A nossa prioridade é a eleição do Lula. Precisa de uma sinalização dele em defesa da democracia — afirma Pretto.

Evento

A nota também convoca os simpatizantes a participarem do ato que será realizado em Porto Alegre, na quinta-feira (13), para alavancar a campanha de Lula. Estarão presentes lideranças regionais mas ainda não há confirmação da vinda do candidato ao Planalto para o Rio Grande do Sul no segundo turno. O evento terá como um dos principais objetivos envolver os diretórios regionais do PDT e do PSB na campanha do petista.

A direção estadual do PSOL reuniu-se também nesta segunda-feira (10) e tomou posição semelhante à do PT gaúcho sobre o segundo turno: “Nenhum voto em Onyx, derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo com Lula presidente”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política