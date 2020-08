O discurso de Trump, que formalizou sua candidatura à reeleição, foi marcado por críticas ao seu oponente democrata, Joe Biden — caracterizado como um extremista de esquerda (o ex-vice-presidente, na realidade, é centrista), e pela sua exaltação como o “salvador” do estilo de vida americano.

O presidente falou diretamente do gramado da Casa Branca, onde mais de mil pessoas se aglomeraram, quase todas sem máscara, desrespeitando as diretrizes de segurança. A reunião de mais de 50 pessoas é proibida na capital americana, mas como a sede do governo trata-se de um espaço federal, a convenção pôde acontecer.

O cenário do evento, por si só, também levantou críticas: utilizar a sede do governo americano, prédio custeado pelo dinheiro do contribuinte, para um ato de campanha é, para muitos, algo ilegal.