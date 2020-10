O horário de verão, que foi revogado pelo presidente Jair Bolsonaro em abril do ano passado, voltou a ser assunto nas redes sociais neste domingo (18). Usuários relataram que o relógio dos seus telefones celulares adiantou uma hora.

Em 2019, o mesmo problema de alteração automática de horário nos smartphones aconteceu em outubro. Na época, o Google publicou um anúncio oficial recomendando que os usuários de Android no Brasil alterassem as configurações automáticas de data e hora. Veja como corrigir:

Nos aparelhos Android:

Acesse a tela principal e toque na opção “Ajustes” Toque na opção “Geral” Toque na opção “Data e Hora” Desabilite a opção de configuração do relógio “Automaticamente” Configure manualmente o horário correto

No Brasil, o horário de verão foi instituído pela primeira vez no verão de 1931/1932, pelo então presidente Getúlio Vargas. Em 2020, pelo segundo ano seguido, o País não adotará a medida.

“Nos últimos anos, com as mudanças no hábito de consumo da população e a intensificação do uso do ar-condicionado, o período de maior consumo diário de energia elétrica foi deslocado para o período da tarde, quando o horário de verão não tinha influência. Como a luz traz consigo o calor, o horário de verão também passou a produzir um efeito de aumento de consumo em determinados horários, que já superavam seus benefícios”, explicou o Ministério de Minas e Energia.