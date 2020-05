Futebol Sem jogar há dez meses, o volante Rodrigo Dourado negocia a renovação de seu contrato com o Inter

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Atleta de 26 anos se recupera de uma lesão grave no joelho. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Mesmo sem disputar uma partida há 10 meses, o volante Rodrigo Dourado já tem a renovação de sua permanência negociada nos bastidores do Inter. Segundo a Rádio Grenal (95.9 FM), fontes ligadas às tratativas indicam que tudo se encaminha para um acerto com o atleta, que completará 26 anos em junho.

Com contrato em vigência até o fim do ano, a renovação com o camisa 13 já vem sendo discutida ao longo dos últimos meses. Ele ainda se recupera de uma lesão grave no joelho esquerdo, quando era o capitão do time Colorado então sob o comando de Odair Hellmann – a última vez em que Dourado esteve em campo foi no dia 10 de julho, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil de 2019.

Desde então, o volante já passou por duas artroscopias, após ser diagnosticado com um edema ósseo. A primeira foi realizada em maio do ano passado, ainda antes da parada geral do futebol para a Copa América. Já a outra foi em outubro. Esperava-se que ele estivesse de volta aos gramados em abril ou mesmo antes, o que acabou não acontecendo – até por conta da paralisação de atividades por causa da pandemia de coronavírus.

Retomada

O atleta continuou se submetendo a tratamento domiciliar. Nesta semana, com a retomada dos treinos presenciais no Parque Gigante por parte dos colegas de elenco, Rodrigo Dourado tem cumprido em casa um programa intenso de exercícios de fisioterapia, mas já comparece diariamente ao clube, fazendo exercícios, ainda sem participação nos treinos físicos e atividades com bola.

Informações extraoficiais sugerem, entretanto, que a comissão técnica do Inter espera poder contar com o jogador já a partir deste mês, inicialmente em atividades de recondicionamento físico.

