Bruno Laux Sem reajuste

Por Bruno Laux | 19 de janeiro de 2023

Luiz Marinho afirmou que o valor do salário mínimo não deve sofrer reajuste antes do mês de maio. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou após o encontro com Lula e representantes de centrais sindicais que o valor do salário mínimo não deve sofrer reajuste antes do mês de maio, quando há a possibilidade de aumento.

Reforma tributária

O presidente Lula declarou que deve alterar a lógica de cobrança de impostos no país, aumentando a arrecadação de contribuintes mais ricos e buscando a isenção para aqueles que recebem salários de até R$ 5 mil.

Viagem marcada

A viagem do presidente Lula para os Estados Unidos está marcada para o próximo dia 10 de fevereiro. Ele deve se encontrar na Casa Branca, em Washington, com o presidente estadunidense Joe Biden.

Auto nomeação

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, nomeou a si mesmo para o conselho fiscal do Serviço Social do Comércio. A nomeação como membro titular pode render uma remuneração de mais de R$ 20 mil mensais.

Ensino superior

Nesta quinta-feira, cerca de 100 reitores de universidades e institutos federais devem se reunir com o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana. O encontro é realizado para discutir os rumos do ensino superior no país.

Combate à fome

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edegar Pretto, esteve em reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falando sobre a importância da produção de alimentos e o combate à fome no Brasil.

Prisão Preventiva

As prisões de 140 detidos em função dos atos ocorridos em Brasília no último dia 8 foram convertidas em preventivas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Além disso, outros 60 investigados foram liberados sob circunstâncias cautelares como a utilização de tornozeleira eletrônica e o veto do uso de redes sociais.

Silêncio

Durante o depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do DF, Anderson Torres, disse que não tinha declarações a dar aos investigadores e permaneceu em total silêncio.

Sem notificação

O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou que o Ministério Público, o qual é titular da ação penal contra Anderson Torres, não foi oficialmente comunicado sobre a realização do depoimento e que o órgão somente tomou conhecimento da ação através da imprensa.

Segundo plano

O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PL) criticou os nomes escolhidos por Eduardo Leite para as pastas da Educação, Planejamento e Fazenda do RS. Ele afirma que o governador agiu com o intuito de estabelecer conexões nacionais para si, deixando de escolher nomes gaúchos e colocando o estado em segundo plano.

Novo Código Eleitoral

Para enfraquecer a atuação do Tribunal Superior Eleitoral nas próximas eleições presidenciais, senadores apoiadores de Bolsonaro pretendem retomar a discussão do Novo Código Eleitoral ainda em 2023. Dentre os principais objetivos buscados estão a restrição de pesquisas eleitorais e a reversão de decisões administrativas do órgão através de decreto legislativo.

Professores

O Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul quer se reunir com o governador Eduardo Leite para apresentar propostas quanto ao reajuste do piso do magistério no estado. O sindicato busca a aplicação integral da correção sem diferenciação de percentuais entre professores.

Estrutura escolar

A secretária estadual de Obras Públicas, Izabel Matte, declarou que um formulário está sendo encaminhado para as escolas estaduais, para que elas informem à pasta problemas urgentes de estrutura que possam prejudicar a abertura do ano letivo.

Tabaco

É promulgada nesta quinta-feira pelo presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Valdeci Oliveira (PT), a lei que torna obrigatória a classificação do tabaco diretamente nas propriedades, e não mais nas indústrias. A mudança promove maior transparência entre o produtor e a empresa compradora.

Mudanças

Após confirmar a saída de Gunter Axt da secretaria municipal de Cultura e Economia Criativa, o prefeito Sebastião Melo anunciou o vereador suplente Henry Ventura (PSDB) como novo secretário da pasta.

Férias

Com a saída para o período de férias de Sebastião Melo nesta quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal, Hamilton Sossmeier, assume o Executivo municipal. Já na próxima segunda, o prefeito em exercício passa a ser o vice-prefeito Ricardo Gomes, que permanece até o retorno de Melo.

Capacitação

Profissionais de saúde da capital participaram de uma capacitação sobre rotinas de salas de vacina e atualização do calendário vacinal realizada no Complexo Hospitalar Santa Casa. O evento busca garantir maior segurança na aplicação de imunizantes, evitando erros e auxiliando na manutenção de coberturas vacinais.

Guarda Municipal

Dois veículos e outros equipamentos operacionais foram entregues nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Segurança à Guarda Municipal de Porto Alegre. O objetivo é ampliar as ações de identificação da corporação e ampliar a atuação do efetivo em áreas externas.

Carnaval

A data para a realização do tradicional Carnaval do Porto Seco deste ano foi definida para os dias 3 e 4 de março. De acordo com o prefeito Sebastião Melo, a prefeitura pretende com o evento “retomar o protagonismo que o carnaval da Grande Porto Alegre já teve no passado”.

Castração de animais

A partir desta quinta-feira está aberto em Porto Alegre o serviço de castração de cães e gatos em clínicas descentralizadas cadastradas pela prefeitura. Os agendamentos podem ser realizados pelo aplicativo 156+POA ou diretamente nas clínicas. A lista com os locais está disponível em prefeitura.poa.br.

