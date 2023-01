Bruno Laux Sem revogação

Por Bruno Laux | 17 de janeiro de 2023

Vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

As reformas trabalhistas e previdenciárias já aprovadas não serão revogadas pelo governo federal, conforme indica o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. Ele afirmou também que uma reforma tributária também pode ser realizada no país ainda este ano.

Fim do IPI

Alckmin declarou que deve realizar ações de modo a acabar com a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados, medida que é de grande interesse do setor industrial. Além disso, mencionou ainda que o reposicionamento da indústria na economia brasileira está entre as prioridades de seu ministério.

Votação

Quem também esteve falando sobre reforma tributária, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em declaração feita durante o Fórum Econômico Mundial, ele afirmou que a proposta deve ser votada ainda no primeiro semestre de 2023 no que depender do governo federal.

Rejeitado

Foi rejeitado pelo STF por falta de indícios mínimos, o pedido de investigação contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentado pelo deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG). A representação apontava suposta omissão de Dino durante os atos ocorridos em Brasília no último dia 8.

Rejeitado II

O pedido de liberdade a um empresário de Santa Maria e mais um preso após os atos antidemocráticos ocorridos no DF foi rejeitado pelo ministro do STF, Ricardo Lewandoswki.

Transição

Indicado para a presidência da Companhia Nacional de Abastecimento, o deputado estadual Edegar Pretto (PT-RS) esteve discutindo a transição de gestão com o atual ocupante do cargo, Guilherme Ribeiro, destacando que atribuições da empresa pública serão mantidas e ampliadas, além de dar atenção ao combate à fome e viabilização da agricultura familiar.

Sem base

Após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), afirmar que o governo federal facilitou os ataques antidemocráticos em Brasília para “se fazer de vítima”, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta descreveu a declaração como “sem base” e “teoria da conspiração” que contribui com a disseminação de fake news.

Depoimento

O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deve prestar depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira. Investigado pelo inquérito dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília, ele está preso na capital federal desde o último sábado.

Joio do trigo

O interventor federal no DF, Ricardo Capelli, disse que a partir de agora irá “separar o joio do trigo” dentro da Polícia Militar de Brasília, afirmando que 44 policiais da corporação foram feridos em combate durante as invasões ocorridas em Brasília.

Agenda

O governador Eduardo Leite deve compartilhar em suas redes sociais durante esta semana as discussões e reuniões bilaterais em que participa representando o Rio Grande do Sul durante o Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça.

Hidrogênio verde

Leite declarou que o RS possui um grande potencial de geração de energia renovável, destacando o interesse em criar uma cadeia produtiva nesta área que possibilite tornar viável a geração de uma planta de hidrogênio verde no estado.

Demonstração de repúdio

Representantes dos Três Poderes estaduais estiveram junto a diferentes setores da sociedade civil durante o ato em defesa da democracia promovido pela Associação dos Juízes do Estado do RS. O presidente da instituição, desembargador Cláudio Martinewski descreveu o ato como uma demonstração de repúdio a qualquer ato que transgrida direitos ou profane a democracia.

Espaços democráticos

Em sua declaração no ato, o presidente da Assembleia Legislativa do estado, Valdeci Oliveira (PT), defendeu a existência de espaços para a manifestação de todos, contanto que ocorra de acordo com as leis e a Constituição.

União dos Poderes

Representando o poder executivo do Estado, o procurador-geral do RS, Eduardo Cunha da Costa, afirmou que o evento representa a união dos Poderes de estado e das instituições, com o intuito de evitar que qualquer movimento abale as escolhas democráticas e as liberdades que estão na Constituição.

Vacina

Uma remessa de 29.180 doses de vacina Coronavac foi recebida pelo governo do Rio Grande do Sul. O lote do imunizante é destinado à aplicação em crianças de três e quatro anos que ainda não receberam a primeira dose.

Cassada

A vereadora Camila Oliveira (Republicanos), do município de Montenegro/RS, teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal, em função de um vídeo compartilhado em suas redes sociais no qual aparece dublando uma música que compara mulheres de esquerda a cadelas.

Modernização

O prefeito Sebastião Melo esteve reunido junto ao Centro Integrado de Comando de Porto Alegre debatendo e analisando a expansão da central, apostando na modernização e integração de serviços como forma de aprimorar a segurança na capital.

Tradição retratada

Melo esteve presente também no evento de chegada do muralista Kobra em Porto Alegre, para a pintura da imagem do tradicionalista Paixão Côrtes no antigo galpão da Companhia Fábrica de Vidros Sul-Brasileira.

Guarda Municipal

Um aumento de 8% no número de prisões realizadas pela Guarda Municipal de Porto Alegre foi registrado em 2022. A prefeitura associa o número à chegada de novas viaturas e armamentos para a corporação no ano passado.

