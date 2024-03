Fórmula 1 Sem sustos, Max Verstappen vence o GP da Arábia Saudita e aumenta favoritismo na Fórmula 1

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Verstappen conquistou o 100º pódio de sua carreira. (Foto: Getty Images)

A pole position de Max Verstappen se converteu em uma vitória segura para o holandês no GP da Arábia Saudita neste sábado, apesar de um breve momento de liderança de Lando Norris – por estender a vida útil de seus pneus médios no início da prova. Sergio Pérez ainda garantiu a dobradinha da RBR ao chegar em segundo, mesmo punido em 5s por quase bater com Fernando Alonso nos boxes. Charles Leclerc foi terceiro colocado, levando seu primeiro pódio da temporada.

A conquista simbolizou, também, o centésimo pódio de Verstappen na carreira. O primeiro foi no GP da Espanha de 2016, primeiro triunfo do piloto. Além disso, o tricampeão deixará o Circuito de Jeddah com sua 55ª vitória do currículo, tendo se estabelecido ainda em 2023 como o terceiro maior vencedor de todos os tempos.

O holandês ampliou sua liderança no campeonato de pilotos, chegando a 51 pontos e 15 de vantagem para o vice-líder Pérez. A dobradinha elevou os pontos da RBR no Mundial de construtores a 87, com a Ferrari vice-líder detendo 49 pontos. A McLaren desbancou a Mercedes da terceira colocação por dois pontos.

Um dos destaques da prova foi a estreia de Oliver Bearman na Ferrari. O adolescente de apenas 18 anos foi convocado para substituir Carlos Sainz, diagnosticado com uma apendicite. Ele largou em 11º e cruzou a linha de chegada em sétimo lugar; os seis pontos lhe renderam a décima colocação no campeonato de pilotos.

A F1 retorna daqui a duas semanas com o GP da Austrália no Circuito de Melbourne, em 24 de março, válido como a 3ª etapa da temporada.

Largada

Verstappen seguiu na liderança enquanto, atrás, Pérez partiu para cima de Leclerc; o mexicano da RBR chegou a cercar o rival da Ferrari na curva 4, mas o monegasco emergiu da disputa na frente, no trecho seguinte.

Logo atrás, Oliver Bearman tentou ultrapassar Yuki Tsunoda pelo décimo lugar, depois que o piloto da RB perdeu a nona colocação para Lance Stroll. E enquanto isso, Pierre Gasly alertava a Alpine de problemas na sua caixa de câmbio, já pronto para abandonar.

Piastri passou Alonso na volta 2, assumindo o quarto lugar. Enquanto isso, o replay da F1 resgatou uma denúncia de Russell: Norris queimou a largada, lance que os comissários deixaram passar, ao analisar na volta 13, porque o piloto da McLaren não voltou a se mover até o apagar das luzes.

Gasly, que havia comunicado a Alpine da falha em seu carro, retornou aos boxes e deixou a corrida – foi o primeiro abandono da temporada, já que o GP passado, no Bahrein, contou com os 20 carros concluintes.

Pérez pode não ter conseguido passar Leclerc na abertura da prova, mas só teve que esperar mais três voltas e, com a asa móvel aberta, ultrapassou o monegasco para assumir a liderança. O que ele não contava, porém, era com uma punição de 5s que receberia por quase bater com Fernando Alonso nos boxes ao fazer seu pit stop na volta sete.

Janela de trocas

A suspensão da Aston Martin de Lance Stroll quebrou na volta sete e fez dele passageiro até a colisão na barreira macia da curva 23. Com o safety car na pista, os primeiros colocados resolveram adiantar suas trocas de pneus: Verstappen, Pérez, Leclerc, Piastri, Alonso e Russell substituíram os pneus médios pelos duros.

Verstappen voltou em segundo lugar a apenas 1s do novo líder, Norris, que permaneceu com seus compostos médios assim como Lewis Hamilton.

Leclerc ficou parado nos boxes por 5s3 para aguardar o excesso de tráfego nos pits e evitar uma punição. Ele voltou para a pista em quinto lugar, enquanto Pérez, que retornou na quarta colocação, foi punido com 5s por ser liberado de forma insegura e quase bater em Alonso.

Mercedes

Se a octacampeã mundial de construtores disputou o posto de segunda força com a Ferrari na corrida passada, no Bahrein, o cenário foi bem diferente neste sábado em Jeddah. George Russell, que largou em sétimo, não conseguiu melhorar e terminou atrás até da McLaren de Oscar Piastri, e da Aston Martin de Fernando Alonso na sexta colocação.

Antecipar a troca dos pneus médios não ajudou tanto o britânico, assim como postergar o stint também não serviu para Lewis Hamilton. Originalmente oitavo, o heptacampeão andou 37 voltas com os compostos de faixa amarela e os trocou pelos macios (enquanto seu colega optou pelos duros).

Sua prova, porém, se resumiu a segurar Piastri, que quase o ultrapassou para tentar obter o quinto lugar mas saiu da pista nas duas tentativas. Depois de seu único pit stop no fim da prova, o veterano não teve sucesso na pressão sobre Oliver Bearman e Lando Norris, terminando em nono.

A equipe avaliou ter faltado tempo para o heptacampeão, mas que o ritmo nas curvas de alta velocidade prejudicou o desempenho geral.

