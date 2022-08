Porto Alegre Semana começa com 1.368 vagas de emprego cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Nesta semana, o Sine promove três ações pela empregabilidade Foto: Cesar Lopes/PMPA (Foto: Cesar Lopes / PMPA ) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.368 vagas disponíveis no sistema. Para retirar a carta de encaminhamento para a entrevista de emprego, o interessado deve comparecer na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº (esquina com Mauá, no Centro Histórico), das 8h às 17h.

No setor de construção civil, destaque para as 86 vagas de pedreiro e 32 para encanador. Também estão disponíveis 65 postos para orientador de tráfego para estacionamento, 52 para auxiliar de linha de produção e 25 para empregado doméstico nos serviços gerais. Para as pessoas com deficiência são 28 vagas de atendente na área de gastronomia e 15 para assistente de vendas.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.

Entrevistas diretas

Nesta segunda-feira (22) será feito o encaminhamento para entrevista referente a 50 vagas temporárias para atendente de loja. As entrevistas serão realizadas pela empresa contratante das 8h30 às 12h e das 13h às 15h30 na sede do Sine Municipal.

Entre os requisitos mínimos é solicitado que os interessados tenham Ensino Médio completo e disponibilidade de horário (sábados e/ou domingos, escala 6×1). Não é necessário ter experiência na área. Vagas exclusivas para moradores de Porto Alegre.

Pessoa com deficiência

Na quinta-feira (25) será dia de atendimento exclusivo para pessoa com deficiência. Serão disponibilizadas oportunidades das 9h às 13h na unidade do Sine Municipal, uma ação da 25ª Semana da Pessoa com Deficiência.

Atendimento descentralizado

O Sine no Território de sexta-feira (26) vai prestar o serviço de intermediação de mão de obra no Centro de Referência em Assistência Social – Cras Partenon ( rua Barão do Amazonas, 1959 – Partenon), das 9h às 16h. Interessados devem levar documento oficial com foto.

Feirão de Emprego

No sábado (27) tem Feirão de Empregos do Sine no bairro Bom Jesus. Será na Escola de Samba Imperiais da Ponte (rua Dezessete, s/nº – Bom Jesus), das 8h30 às 16h. Interessados devem levar documento oficial com foto e comprovante de residência.

Vagas exclusivas para PCD

Assistente de vendas – 15

Atendente de balcão de café – 10

Atendente de lanchonete – 18

Vagas da semana

Acabador de calçados – 1

Açougueiro – 6

Adesivador – 1

Administrador de recursos tecnológicos – 1

Ajudante de açougueiro (comércio) – 5

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 16

Ajudante de cozinha – 1

Ajudante de eletricista – 25

Ajudante de motorista – 5

Ajudante de obras – 30

Ajudante de operador de serra – 1

Ajudante de pintor de móveis – 1

Ajudante de serrador – 1

Ajudante de tratamento térmico – 1

Almoxarife – 4

Analista de controle de qualidade – 8

Analista de marketing – 2

Analista de planejamento de matérias – 1

Analista de suporte – 1

Armador de estrutura de concreto – 3

Assistente administrativo – 3

Assistente de vendas – 3

Atendente comercial (agência postal) – 1

Atendente de balcão de café – 1

Atendente de lanchonete – 4

Atendente de lojas (vaga temporária) – 50

Atendente de lojas – 1

Atendente de telemarketing – 2

Auxiliar administrativo – 4

Auxiliar de almoxarifado – 4

Auxiliar de confeiteiro – 2

Auxiliar de costura – 2

Auxiliar de cozinha – 14

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 7

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de faturamento – 1

Auxiliar de lavanderia – 6

Auxiliar de limpeza – 30

Auxiliar de limpeza – 10

Auxiliar de linha de produção – 52

Auxiliar de logística – 5

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de marceneiro – 3

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Auxiliar de montador de fotolito – 1

Auxiliar de padeiro – 4

Auxiliar de pedreiro – 4

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar de sushiman – 2

Auxiliar de topógrafo – 1

Auxiliar financeiro – 1

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 4

Azulejista – 20

Babá – 21

Balconista de açougue – 1

Bobinador (eletricista) – 1

Caldeireiro instalador – 3

Caldeireiro montador – 2

Caldeirista – 1

Carpinteiro – 53

Caseiro – 3

Chapeador – 1

Chapista de lanchonete – 5

Chaveiro – 2

Chefe de cozinha – 1

Chefe de serviço de limpeza – 2

Cobrador externo – 3

Confeiteiro – 5

Conferente de carga e descarga – 2

Conferente de logística – 2

Consultor de vendas – 4

Copeiro – 2

Cortador de tapeçaria – 1

Costureira de máquina reta – 1

Costureira de reparação de roupas – 2

Costureira em geral – 3

Costureiro de calçados a máquina – 1

Cozinheiro de restaurante – 1

Cozinheiro geral – 15

Cuidador de idosos – 6

Eletricista – 40

Eletricista de instalações – 7

Eletricista de instalações (edifícios) – 2

Eletricista de instalações industriais – 27

Eletricista de linha de transmissão – 5

Eletricista de manutenção industrial – 2

Eletromecânico de manutenção de elevadores – 1

Eletrotécnico – 6

Empregado doméstico nos serviços gerais – 25

Empregado doméstico diarista – 2

Encanador – 32

Encanador industrial – 3

Encarregado de padaria – 1

Engenheiro civil – 9

Farmacêutico – 1

Farmacêutico – 2

Ferreiro – 2

Ferreiro armador na construção civil – 20

Fiambreiro na conservação de alimentos – 5

Fonoaudiólogo geral – 2

Forneiro de fundição – 2

Frentista – 4

Funileiro industrial – 1

Funileiro montador – 1

Garçom – 3

Gerente de loja e supermercado – 2

Gerente operacional – 1

Greidista – 1

Inspetor de qualidade – 1

Instalador de alarme – 2

Instalador de canos – 1

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe – 1

Instalador de painéis – 5

Instalador hidráulico – 3

Laboratorista de solos – 1

Lavador de veículos – 3

Limpador de fachadas – 2

Manobrista – 6

Marceneiro – 4

Matrizeiro – 5

Mecânico ajustador – 2

Mecânico de auto em geral – 2

Mecânico de automóveis e caminhões – 1

Mecânico de automóvel – 5

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 5

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 5

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Mecânico de motocicletas – 5

Mecânico de motor a diesel – 2

Mecânico de refrigeração doméstica – 1

Mecânico de veículos – 1

Mensageiro – 1

Mestre de obras – 2

Moldador em areia – 2

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 6

Montador de andaimes (edificações) – 10

Montador de equipamentos elétricos (instrumentos de medição) – 2

Montador de estruturas metálicas – 3

Montador de máquinas agrícolas – 6

Montador de móveis de madeira – 2

Montador de veículos (reparação) – 2

Montador mecânico (máquinas industriais) – 1

Motofretista – 1

Motorista carreteiro – 12

Motorista de automóveis – 15

Motorista de caminhão – 6

Motorista de caminhão-guindaste – 4

Motorista entregador – 5

Nutricionista – 1

Oficial de manutenção civil – 50

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 2

Oleiro (fabricação de tijolos) – 3

Operador de caixa – 2

Operador de caixa – 5

Operador de caldeira – 1

Operador de equipamentos de preparação de areia – 1

Operador de escavadeira – 1

Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) – 1

Operador de fresadora com comando numérico – 1

Operador de inspeção de qualidade – 1

Operador de retro-escavadeira – 1

Operador de rolo compressor – 2

Operador de serra esquadrejadeira – 1

Operador de telemarketing ativo – 26

Operador de torno com comando numérico – 1

Operador eletromecânico – 2

Orientador de tráfego para estacionamento – 65

Padeiro – 4

Panificador – 2

Pedagogo – 1

Pedreiro – 86

Pedreiro de acabamento – 1

Pintor de obras – 16

Polidor de metais – 2

Porteiro – 13

Preparador de calçados – 3

Profissional de educação física na saúde – 1

Projetista na construção civil – 1

Promotor de vendas – 6

Rachador de couros e peles – 2

Rasteleiro de asfalto – 3

Rebaixador de couros – 1

Recepcionista atendente – 1

Recepcionista de hotel – 1

Recepcionista, em geral – 1

Reparador de máquinas – 1

Repositor de mercadorias – 3

Salgadeiro – 5

Sapateiro montador – 1

Serralheiro – 4

Servente de lanche – 3

Servente de obras – 17

Soldador – 15

Supervisor de carga e descarga – 2

Supervisor de vendas comercial – 1

Técnico de balanças (eletrônicas) – 1

Técnico de construção civil – 1

Técnico de edificações – 4

Técnico de garantia da qualidade – 1

Técnico de manutenção elétrica – 6

Técnico de manutenção industrial – 4

Técnico de planejamento de produção – 2

Técnico eletrônico em geral – 1

Técnico em fibras ópticas – 2

Técnico em manutenção de equipamentos de informática – 1

Técnico em segurança do trabalho – 1

Técnico mecânico – 2

Torneiro mecânico – 6

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas – 2

Trabalhador rural – 3

Vendedor (no comércio de mercadorias) – 1

Vendedor interno – 15

Vendedor porta a porta – 26

Vendedor pracista – 15

Vidraceiro colocador de vidros – 1

Vigilante – 5

Zelador – 2

