Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Nas vagas gerais, o destaque é para auxiliar de limpeza, com 25 postos, seguida por ajudante de carga e descarga, com dez vagas Foto: Alex Rocha/PMPA Nas vagas gerais, o destaque é para auxiliar de limpeza, com 25 postos, seguida por ajudante de carga e descarga, com dez vagas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre inicia a semana com 97 vagas de trabalho cadastradas para a retirada de cartas de encaminhamento para entrevista. Além dessas, há 27 vagas para o setor de serviços gerais, apenas para trabalhadores do sexo masculino, moradores em Porto Alegre, com entrevista direta no Sine, nesta terça-feira (09), a partir das 9h.

Nas vagas gerais, o destaque é para auxiliar de limpeza, com 25 postos abertos, seguida por ajudante de carga e descarga, com dez vagas. A unidade do Sine Municipal fica na av. Sepúlveda, esquina com Mauá, no Centro Histórico, e o atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O Sine Municipal disponibiliza o agendamento eletrônico para atendimento. Retirada de cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e seguro desemprego pode ser agendada aqui.

O atendimento presencial, com distribuição de fichas, segue sendo realizado normalmente. Trata-se apenas de mais uma opção para agilizar o atendimento e evitar a formação de filas ou a ida cedo da manhã até a unidade.

O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

Confira as vagas:

Entrevista no Sine – terça-feira, 9, a partir das 9h – vagas masculinas

Para morador de Porto Alegre

Auxiliar de serviços gerais – 25

Encarregado de limpeza – 2

Vagas gerais da semana

Ajudante de açougueiro (comércio) -1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 10

Atendente balconista – 2

Atendente de balcão – 1

Atendente de lojas – 1

Auxiliar de compras -1

Auxiliar de cozinha – 1

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de limpeza – 25

Auxiliar de linha de produção – 6

Auxiliar de logística – 5

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar operacional de logística – 1

Camareira de hotel – 2

Caseiro – 2

Comprador – 2

Conferente de logística – 2

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) – 6

Cozinheiro geral – 1

Fiscal de obras – 1

Garçom – 4

Gerente de vendas – 1

Mecânico montador – 1

Montador de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) – 1

Montador de móveis de madeira – 1

Motorista carreteiro – 1

Operador de caixa – 2

Operador de vendas (lojas) – 3

Pintor industrial – 1

Projetista na construção civil – 1

Recepcionista atendente – 2

Recepcionista auxiliar de secretária – 2

Recepcionista de hotel – 1

Recepcionista, em geral – 1

Recepcionista secretária – 1

Técnico de edificações – 1

Torneiro CNC – 1

