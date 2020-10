Esporte Semana de Copa do Brasil na KTO: Grêmio e Inter chegam com favoritismo às oitavas

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Mais uma competição importantíssima inicia para a Dupla nesta semana: a Copa do Brasil. Foto: Ricardo Duarte/Inter/Lucas Uebel/GFBA Mais uma competição importantíssima inicia para a Dupla nesta semana: a Copa do Brasil. (Foto: Ricardo Duarte/Inter/Lucas Uebel/GFBA) Foto: Ricardo Duarte/Inter/Lucas Uebel/GFBA

Após uma semana cheia para a Dupla Gre-Nal, com rodada de Libertadores, classificação para a próxima fase e sorteio das oitavas de final, tanto Grêmio e Internacional tiveram um fim de semana agitado: enquanto o tricolor visitou o Athletico Paranaense em Curitiba e levou os três pontos para a casa mesmo com o time reserva, o Colorado empatou com o fortíssimo e temido atual campeão brasileiro Flamengo no Beira-Rio sofrendo o gol do empate nos acréscimos. A situação de cada equipe no Campeonato Brasileiro é oposta, já que o Internacional externa o foco no Brasileirão visando o título e o Grêmio não se preocupa em poupar peças importantes para as copas. Se já não bastasse o calendário apertado revezando entre Libertadores e Brasileirão, mais uma competição importantíssima inicia para a Dupla nesta semana: a Copa do Brasil.

Pentacampeão da competição em 2016, quando encerrou o jejum de 15 anos sem títulos relevantes, o Grêmio encara a “copa mais democrática do País” como um acesso facilitado para erguer taças na temporada. Atalho para se classificar à Libertadores, o torneio não só é o mais curto – uma vez que, no máximo, a equipe de Renato Portaluppi irá disputar oito partidas até a final – como também o mais lucrativo em premiações para o título. Não se pode dizer que o Grêmio não contou com uma pequena sorte no sorteio, tendo que encarar no Rio Grande do Sul o rival regional Juventude. Além de evitar uma longa viagem, a equipe porto-alegrense evitou pedreiras que disputam a Série A nas oitavas de final e é o grande favorito no jogo de ida. Na cotação oficial do site da KTO.com (as odds podem alterar durante a semana), a vitória do Grêmio paga 1.43, isto é, este valor é recebido a cada R$ 1,00 apostado, enquanto o triunfo dos caxienses premiaria o apostador com uma odd relevante de 7.40. A casa, logo, evidencia um amplo favoritismo gremista mesmo sendo um duelo relativamente equilibrado na Copa do Brasil.

Acesse KTO.com. (Foto: Divulgação)

Já no lado do Beira-Rio, o Internacional busca a sua primeira Copa do Brasil desde 1992, quando passou por cima do Fluminense na final e levantou mais uma taça nacional. O retrospecto recente, porém, não é favorável aos colorados, que em 2019 perderam o título na grande decisão, sendo derrotados tanto na ida em Curitiba quanto na volta em Porto Alegre contra o Athletico. O histórico neste século também não é dos mais positivos, já que o vice-campeonato em 2009 amargurou mais um ano sem conquistas nacionais da equipe. Entretanto, o Internacional tem apresentado nesta temporada um futebol propositivo, bem diferente comparado aos anos anteriores, e é o atual líder do Brasileirão sob o comando do argentino Eduardo Coudet. Vivo nas três grandes competições de 2020, o Colorado enfrentará o Atlético Goianiense visando uma classificação sem muitos sustos. No site da KTO.com, mesmo jogando fora de casa os gaúchos são favoritos, pagando 2.09 para cada real apostado na vitória, enquanto a casa oferece relevantes 3.90 aos goianos. Pela cotação, o Inter não deve ter muitos problemas para se classificar na competição e lutar pelo seu segundo título.

Tanto Grêmio quanto Internacional são favoritos nos seus confrontos das oitavas de final e devem se classificar sem muitas dificuldades. Ficou com vontade de apostar? A febre das casas de apostas veio para ficar e a maneira de acompanhar uma partida tanto de Grêmio como Internacional também mudou. Acesse KTO.com, utilize o código ‘Grenal’ para usufruir de uma aposta grátis e descubra uma infinidade de maneiras para se divertir no cômodo de sua casa ou no bar, pelo smartphone, tablet ou computador nesta Copa do Brasil. Mercado de escanteios, gols, artilheiros… as opções são infinitas na KTO! Está esperando o que para começar a apostar?

