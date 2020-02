Geral Semana deve começar com tempo nublado e possibilidade de chuva na Região Sul do país

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

Umidade relativa do ar varia entre 20 e 95 porcento nesta segunda (16). Foto: Jackson Ciceri/O Sul/Arquivo Umidade relativa do ar varia entre 20% e 95% nesta segunda (16). (Foto: Jackson Ciceri/O Sul) Foto: Jackson Ciceri/O Sul/Arquivo

A Região Sul nesta segunda-feira (16) pode ter tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul do Rio Grande do Sul.

A previsão é que o tempo fique parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas demais áreas do Estado e no leste e sul de Santa Catarina. Já nas demais áreas da região, céu parcialmente nublado, podendo passar a nublado em alguns instantes do dia.

Nos momentos mais quentes, a temperatura máxima na região pode chegar a 40ºC. A mínima pode chegar a 8ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 20% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Voltar Todas de Geral

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário