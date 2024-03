Rio Grande do Sul Semana do Ministério Público é aberta em São Borja

Itinerante, tradicional evento promovido pela AMPRS irá percorrer o Estado aproximando o MP do universo acadêmico

A AMP/RS (Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul), em parceria com o curso de Direito da Unipampa (Universidade Federal do Pampa), promove, nos dias 25 e 26 deste mês, a 2ª edição da Semana do Ministério Público de São Borja.

O evento receberá as palestras do procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Saltz, e do promotor de Justiça Eugênio Paes Amorim, no Estúdio de TV do Prédio Acadêmico da Unipampa.

Completando quatro décadas de história, a Semana do Ministério Público abrirá seu calendário de 2024 na “Terra dos Presidentes”, marcando o início das comemorações de aniversário do projeto. “Para a Associação do Ministério Público, é um ano muito especial porque estamos comemorando os 40 anos ininterruptos de edições da Semana do MP. É um projeto vitorioso que começou em Santa Cruz do Sul em 1984, e desde então vem se espalhando por todo o Estado”, conta o presidente da AMP/RS, João Ricardo Santos Tavares.

Conforme o dirigente, a longevidade da iniciativa também atesta o cumprimento do seu objetivo de elucidar o papel do Ministério Público e suas diversas atribuições. “É um projeto que aproxima os promotores e procuradores de Justiça da comunidade acadêmica, para que os estudantes de Direito possam ter uma formação mais ampla possível, conhecendo o que pensa uma das instituições que faz parte do sistema de justiça e que está à disposição daqueles que quiserem ingressar no Ministério Público”, destaca.

Serviço:

O que: 2ª Semana do Ministério Público de São Borja

Quando: 25 e 26 de março, 19h

Local: Estúdio de TV do Prédio Acadêmico, campus de São Borja da Unipampa (Rua Monsenhor Patrício Petit Jean, 3295).

Mais informações pelo e-mail sbdir@listas.unipampa.edu.br e telefone (55) 3430-3395

Programação

25/03, 19h – Palestra Atuação do Ministério Público no Enfrentamento às Mudanças Climáticas, com Alexandre Saltz, Procurador-Geral de Justiça

26/03, 19h – Palestra Júris de Repercussão: A Defesa da Vida no Tribunal do Júri, com Eugênio Paes Amorim, Promotor de Justiça

