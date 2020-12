Rio Grande do Sul Semana Estadual do Bebê traz discussão sobre primeira infância durante a pandemia

2 de dezembro de 2020

A Semana Estadual do Bebê este ano está na 18ª edição

A primeira infância em tempos de coronavírus será o tema explorado durante a Semana Estadual do Bebê, entre os dias 6 e 12 de dezembro. O evento é organizado pelo programa PIM (Primeira Infância Melhor), da SES (Secretaria da Saúde). A programação contará com o Seminário Internacional da Primeira Infância e a cerimônia de premiação do prêmio Salvador Celia.

Os eventos serão realizados de maneira virtual, com transmissão pelo site do PIM (pim.saude.rs.gov.br/site), Facebook do PIM (facebook.com/PIMRS), Facebook da SES (facebook.com/SecretariadaSaudeRS) e Youtube da SES (youtube.com/user/acsSESRS).

O seminário é aberto ao público, em especial para as equipes municipais do PIM, Programa Criança Feliz e Agentes Comunitários de Saúde, além de trabalhadores e estudantes das áreas da saúde, educação, assistência social entre outros.

O prêmio Salvador Celia reconhecerá os melhores relatos de experiência de visitadores e agentes comunitários de saúde, que enviaram seus trabalhos no formato de animações em vídeo com o tema “Iniciativas criativas na atenção à primeira infância em tempos de coronavírus”. Serão premiados os primeiros colocados na classificação geral e também por cada macrorregião de saúde do Estado.

A Semana Estadual do Bebê este ano está na 18ª edição, e conta, ainda, com apoio das secretarias da Educação; de Trabalho e Assistência Social; da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e da Cultura.

