Porto Alegre Semana inicia com quase 2 mil vagas de emprego no Sine de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A relação com as vagas gerais e para PCD podem ser conferidas no site da prefeitura. Foto: Alex Rocha/PMPA A relação com as vagas gerais e para PCD podem ser conferidas no site da prefeitura. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sine Municipal disponibiliza 1.896 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (29). Em destaque, 217 posições para consultor de vendas, 95 vagas para montador de estruturas metálicas e 86 para auxiliar de limpeza. Para Pessoa Com Deficiência (PCD), são 108 novas possibilidades de contratação em diversas áreas. A relação com as vagas gerais e para PCD podem ser conferidas no site da prefeitura.

As oportunidades de emprego são variadas para níveis de escolaridade, facilitando para quem não tem Ensino Médio completo, por exemplo. Outras vagas também não exigem experiência, uma vez que a empresa oferece treinamento.

Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail: duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/semana-inicia-com-quase-2-mil-vagas-de-emprego-no-sine-de-porto-alegre/

Semana inicia com quase 2 mil vagas de emprego no Sine de Porto Alegre

2024-01-28