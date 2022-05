Porto Alegre Semana tem 1.103 vagas de emprego cadastradas no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Construção Civil é o setor com maior número de oportunidades de trabalho Foto: Alex Rocha/PMPA Construção Civil é o setor com maior número de oportunidades de trabalho. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre (av. Sepúlveda, esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 1.103 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O maior número de vagas é destinado ao setor de construção civil, como 102 oportunidades para montador de estruturas metálicas, 100 para encanador e 57 para pedreiro. Além dessas, há ainda 64 vagas para empregado doméstico nos serviços gerais. No setor de comércio e serviços, há 22 vagas para vendedor interno e 15 para porta a porta.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para evitar filas. O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.

Empresas

O cadastro de vagas pode ser feito de forma totalmente digital neste link. No formulário eletrônico as empresas podem colocar todas as informações necessárias para efetuar o cadastro gratuito e as informações das vagas a serem ofertadas. O Sine dispõe, mediante agendamento prévio, de um espaço para os empregadores realizarem as entrevistas de seleção com os candidatos.

Confira as vagas da semana

Açougueiro – 2

Agente de inspeção (qualidade) – 5

Agente de pátio – 1

Ajudante de açougueiro (comércio) – 6

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 15

Ajudante de eletricista – 57

Ajudante de estruturas metálicas – 3

Ajudante de obras – 5

Ajudante de pintor – 10

Ajustador de fôrmas (concreto) – 10

Almoxarife – 1

Analista contábil – 1

Analista de cobrança – 1

Analista de logística – 1

Asperador de couro no acabamento de calçados – 1

Assistente administrativo – 1

Assistente de contadoria fiscal – 1

Assistente de planejamento de manutenção – 1

Assistente de vendas – 3

Atendente de clínica médica – 2

Atendente de lanchonete – 25

Atendente de telemarketing – 2

Atendente do setor de frios e laticínios – 5

Auxiliar administrativo – 4

Auxiliar de biblioteca – 1

Auxiliar de cozinha – 9

Auxiliar de crédito – 4

Auxiliar de encanador – 100

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de estoque – 2

Auxiliar de lavanderia – 2

Auxiliar de limpeza – 1

Auxiliar de linha de produção – 35

Auxiliar de logística – 2

Auxiliar de manutenção de edifícios – 5

Auxiliar de pintor de automóveis – 1

Auxiliar de pizzaiolo – 1

Auxiliar de segurança – 1

Auxiliar de topógrafo – 1

Auxiliar financeiro – 2

Auxiliar mecânico de refrigeração – 10

Auxiliar operacional de logística – 2

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Azulejista – 41

Babá – 40

Balconista – 1

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) – 1

Caldeireiro montador – 3

Camareira de hotel – 2

Carpinteiro – 24

Carpinteiro de obras – 10

Carregador (aeronaves) – 5

Caseiro – 2

Chapista de lanchonete – 1

Chaveiro – 1

Colador de calçados – 1

Conferente de carga e descarga – 1

Conferente de logística – 1

Consultor de vendas – 4

Cortador a balancim – 1

Costureira de reparação de roupas – 1

Costureira em geral – 1

Costureiro na confecção em série – 2

Cozinheiro geral – 15

Desenhista projetista mecânico – 2

Educador infantil de nível médio – 2

Eletricista – 37

Eletricista auxiliar – 5

Eletricista de instalações – 2

Eletricista de instalações (edifícios) – 1

Eletricista de manutenção em geral – 1

Eletricista de manutenção industrial – 3

Eletricista instalador de alta e baixa tensão – 4

Eletrotécnico – 5

Empregado doméstico nos serviços gerais – 64

Empregado doméstico diarista – 1

Encanador – 24

Encarregado de construção civil – 10

Encarregado de gráfica – 2

Estoquista – 1

Ferramenteiro – 3

Ferreiro – 2

Fiambreiro na conservação de alimentos – 1

Fiel de depósito – 1

Fisioterapeuta geral – 2

Fresador CNC – 1

Fresador (fresadora universal) – 1

Funileiro montador – 20

Garçom – 1

Gerente de restaurante – 1

Gerente de vendas – 1

Inspetor de equipamentos – 1

Instalador de painéis – 1

Instalador de tubulações – 5

Instalador hidráulico – 5

Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas – 5

Instrutor de informática – 1

Jardineiro – 2

Lavador de veículos – 2

Lixador de calçados – 1

Marceneiro – 1

Mecânico – 1

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração – 5

Mecânico de manutenção de automóveis – 1

Mecânico de manutenção de bombas – 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 17

Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) – 5

Mecânico de motor a diesel – 3

Mecânico de refrigeração – 1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 1

Mecânico montador – 2

Mestre de obras – 2

Metrologista – 1

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno – 1

Montador de estruturas metálicas – 102

Montador instalador de acessórios – 1

Montador soldador – 1

Motorista de caminhão – 1

Motorista de caminhão-guindaste – 2

Motorista entregador – 6

Motorista operacional de guincho – 5

Motorista operador de bomba de concreto – 2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 1

Operador de caixa – 1

Operador de caldeira – 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de injetora de plástico – 1

Operador de máquina de bordar – 1

Operador de máquina de cortar e dobrar papelão – 1

Operador de máquinas fixas, em geral – 6

Operador de retro-escavadeira – 4

Operador de telemarketing ativo – 15

Operador de torno com comando numérico – 1

Padeiro – 1

Passadeira de peças confeccionadas – 1

Pedreiro – 57

Pedreiro de acabamento – 2

Pintor de edifícios – 5

Pintor de obras – 12

Pintor industrial – 2

Programador de máquinas – ferramenta com comando numérico – 1

Promotor de vendas – 1

Repositor de mercadorias – 2

Revisor de qualidade de calçados – 1

Serralheiro – 9

Servente de obras – 2

Soldador – 12

Supervisor comercial – 1

Supervisor de conservação de obras – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de enfermagem – 2

Técnico de manutenção eletrônica – 1

Técnico de manutenção industrial – 1

Técnico de suporte de ti – 1

Técnico de vendas – 1

Técnico eletricista – 3

Técnico em eletromecânica 1

Técnico em manutenção de máquinas – 2

Técnico em segurança do trabalho – 6

Técnico mecânico – 9

Tosador de animais domésticos – 1

Vendedor – no comércio de mercadorias – 1

Vendedor de comércio varejista – 5

Vendedor interno – 22

Vendedor porta a porta – 15

Vendedor pracista – 5

Zelador – 2

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre